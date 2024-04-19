Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов Михаил Спасов обратился с официальным письмом к Президенту УАФ Андрею Шевченко относительно инцидента между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак.

Скандал с участием вице-президента УАФ Александра Шевченко и финансового директора Евгении Сагайдак дошел до омбудсмена Украины, сообщает издание Бомок.

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"Спор между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак сопровождался нецензурными и сексистскими высказываниями, оскорблениями со стороны мужчины, угрозами физическим насилием, в связи с чем Евгения Сагайдак обратилась в Комитет этики и честной игры, а также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Подчеркиваю, что дискриминация по признаку пола и любые проявления насилия по признаку пола запрещены", – говорится в обращении к Андрею Шевченко.

Также, Уполномоченный просит Андрея Шевченко отреагировать на конфликт, а также призвал принять все возможные меры с целью недопущения проявлений дискриминации и насилия по признаку пола в работе УАФ. "Насилие по признаку пола – это деяния, которые наносят физический, сексуальный, психологический или экономический вред или страдания, включая угрозы таких действий, в публичной или частной жизни (абзац седьмой статьи 1 Закона Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин")".

Напомним, инцидент случился из-за инициативы Александра Шевченко по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 и направить их на футзал. Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз. Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения открыли в комитете по этике и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ.

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