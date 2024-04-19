Вратарь Реала Андрей Лунин своей яркой игрой против Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов стремительно увеличил количество подписчиков.

Аудитория Андрея Лунина в Instagram продолжила стремительно расти после успешного выступления в матче с Манчестер Сити – у украинского вратаря Реала теперь чуть больше 2,65 млн подписчиков.

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Таким образом, Лунин опередил Александра Зинченко, у которого 2,62 млн подписчиков, и стал самым популярным украинским спортсменом. Позади также остались вингер Челси Михаил Мудрик (1,92 млн) и боксер и форвард Полесья Александр Усик (2,03).

Напомним, Реал прошел в 1/2 финала Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти Манчестер Сити. Андрей Лунин стал главным героем, пропустив лишь один гол с игры, и отбив два 11-метровых.

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