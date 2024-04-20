Головні новини 19 квітня: поразка Карпат, Лунін встановив ще один рекорд, скандал через гроші вийшов за межі УАФ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 19 квітня.
Україна
Перший скандал Шевченка на чолі УАФ: в омбудсмена України вимагають вжити заходів щодо віце-президента.
Карпати несподівано поступились Інгульцю у битві претендентів на УПЛ, Прикарпаття розбило Полтаву.
Ребров завітав на базу Динамо – тренер збірної України оцінив шанси Ярмоленка поїхати на Євро-2024.
УАФ винесла офіційний вердикт щодо скандального вилучення Зубкова у матчі з Ворсклою
Світ
Переможця Кубка Нідерландів оштрафували на 18 очок – він вперше за 35 років вилетів з Ередивізі.
Нагельсманн офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини – попереду гра проти України, Баварія шокована.
Лідер Реала вирішив покинути клуб – кінець 13-річної епохи 5-разового переможця Ліги чемпіонів.
Зідан за крок від призначення у Баварію – ЗМІ розкрив мотивацію француза і перші трансферні вимоги.
Українці за кордоном
Лунін став найпопулярнішим українським спортсменом – голкіпер Реала випередив Зінченка після перфомансу проти Ман Сіті.
Циганков знову отримав невтішний вердикт від тренера Жирони – Довбик залишився без страхування.