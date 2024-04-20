Україна

Перший скандал Шевченка на чолі УАФ: в омбудсмена України вимагають вжити заходів щодо віце-президента.

Карпати несподівано поступились Інгульцю у битві претендентів на УПЛ, Прикарпаття розбило Полтаву.

Ребров завітав на базу Динамо – тренер збірної України оцінив шанси Ярмоленка поїхати на Євро-2024.

УАФ винесла офіційний вердикт щодо скандального вилучення Зубкова у матчі з Ворсклою

Світ

Переможця Кубка Нідерландів оштрафували на 18 очок – він вперше за 35 років вилетів з Ередивізі.

Нагельсманн офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини – попереду гра проти України, Баварія шокована.

Лідер Реала вирішив покинути клуб – кінець 13-річної епохи 5-разового переможця Ліги чемпіонів.

Зідан за крок від призначення у Баварію – ЗМІ розкрив мотивацію француза і перші трансферні вимоги.

Українці за кордоном

Лунін став найпопулярнішим українським спортсменом – голкіпер Реала випередив Зінченка після перфомансу проти Ман Сіті.

Циганков знову отримав невтішний вердикт від тренера Жирони – Довбик залишився без страхування.