В пятницу в 5-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги состоялось два матча. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, Чемпионская группа, 2-й этап, 5-й тур

Прикарпатье – Полтава – 3:1

Голы: Хома, 10, Кос, 58, Цюцюра, 66 – Одарюк, 32

Карпаты – Ингулец – 1:2

Голы: Костенко, 90+1 – Козак, 50, Богунов, 86 (п.)

Главный конкурент Карпат поздравил Маркевича и Ко с выходом в УПЛ

В первом матче дня Прикарпатье встречалось с Полтавой. Несмотря на кардинально разные позиции в турнирной таблице, расстояние между командами составляло всего 4 очка – успех франковцев в этой встрече мог вплотную приблизить их к сопернику.

Хома уже на 10-й минуте вывел хозяев вперед: после вбрасывания из-за боковой Соловьев накрутил защитника на правом фланге и прострелил во вратарскую – форвард Прикарпатья сложился почти вдвое и головой направил сферу в сетку. В середине тайма после затяжной атаки и многочисленных отскоков мяч прилетел на ногу Одарюку и тот с острого угла прошил голкипера, восстановив статус-кво.

После перерыва у франковцев сработала связка Цюцюра-Кос: сначала первый ассистировал второму, а через несколько минут отличился и сам. Как следствие, Прикарпатье набрало 33 очка и поднялось на седьмую строчку турнирной таблицы, Полтава на одну ступень выше.

В центральной игре тура Карпаты принимали одного из главных конкурентов за выход в УПЛ Ингулец. Хозяева с первых минут бросились атаковать ворота соперника, но забить в первом тайме ни одной из команд не удалось. Вторая половина встречи ознаменовалась голом Ингульца: Козак с линии поля закручивал во вратарскую, до мяча никто не дотянулся и он тихонько влетел в дальний угол (Бабогло в прыжке пытался головой выбить сферу, поэтому Кожухарь и не пошел на перехват).

Вскоре Невеш оказался на газоне в борьбе с соперником, но арбитр пенальти не дал. К слову, Ингулец не отсиживался в защите, пытаясь удержать шаткий счет, а часто убегал в атаки. И имел неплохие шансы удвоить (чего стоит лишь удар Ситало из-за пределов штрафной в считанных сантиметрах над перекладиной).

За 10 минут до завершения матча сначала Рябов головой закручивал в дальний угол, а затем в падении бил по центру – оба раза кипер петровцев забрал. На 84-й минуте Чачуа привез в свои ворота пенальти, скосив Козака – Богунов легко переиграл Кожухара.

Уже в добавленное время Ариэльсон продавил нескольких соперников и пробил в угол – Костенко на дальней штанге подправил сферу в ворота. На большее подопечным Маркевича, к сожалению, не хватило времени. Победа принесла Ингульцу 52 очка – петровцы сократили расстояние от Карпат до 5 пунктов.

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