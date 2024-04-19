Главный тренер Жироны Мичел Санчес сообщил последние новости из лазарета перед матчем 32-го тура Ла Лиги против Кадиса.

Виктор Цыганков продолжает страдать от травмы икроножной мышцы, а вот Артем Довбик остается безальтернативным вариантом на острие атаки.

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"Участие Цыганкова и Стуани почти исключено на завтра. Сегодня они даже не тренировались, им тяжело играть. У остальных все хорошо", – сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, Цыганков пропустил и прошлый матч против Атлетико, в котором гол Довбика не спас Жирону от поражения 1:3. Игра с Кадисом состоится 20 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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