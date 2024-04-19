Зинедин Зидан близок к соглашению с мюнхенским клубом, утверждает Mundo Deportivo.

Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии – впереди игра против Украины, Бавария шокирована

Хаби Алонсо решил остаться в Байере, а Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии, поэтому Баварии пришлось искать другие варианты. Зидан находится в отпуске с 2021 года. Деньги никогда не были мотивацией для француза – вернуть его к работе может только интересный спортивный проект. Зизу рассчитывал возглавить родную сборную, но та сохранила Дидье Дешама. Предложения ПСЖ и МЮ особого интереса не вызвали.

Бавария кажется французу значительно более привлекательным вариантом. Зидан уже якобы выдвигает первые требования руководству мюнхенцев – активная работа на трансферном рынке, обязательное усиление защиты. Мюнхен под руководством Томаса Тухеля тотально провалился на внутренней арене, но еще может выиграть ЛЧ. В полуфинале "ротен" сыграют против Реала.

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