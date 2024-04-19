Руководство "сливочных" летом 2023 года продлило соглашение с испанцем на один сезон. Реал планировал предложить Начо еще год контракта после завершения текущей кампании.

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Как сообщает Marca, 34-летний защитник принял решение покинуть мадридцев. Он даже озвучил это президенту Реала Флорентино Пересу. Начо настроен продолжить свою карьеру в другой команде за пределами Испании.

Напомним, испанский защитник – воспитанник Реала. Он дебютировал за первую команду в 2011 году. Всего за "сливочных" Начо сыграл в 355 матчах во всех турнирах. В его активе 16 голов и девять результативных передач.

В составе Реала испанец выиграл 17 трофеев. В частности он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды получал титул чемпиона Испании и дважды Кубок Испании.

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