Лидер Реала решил покинуть клуб – конец 13-летней эпохи 5-кратного победителя Лиги чемпионов
Защитник и капитан Реала Начо Фернандес принял решение относительно своего будущего.
Руководство "сливочных" летом 2023 года продлило соглашение с испанцем на один сезон. Реал планировал предложить Начо еще год контракта после завершения текущей кампании.
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Как сообщает Marca, 34-летний защитник принял решение покинуть мадридцев. Он даже озвучил это президенту Реала Флорентино Пересу. Начо настроен продолжить свою карьеру в другой команде за пределами Испании.
Напомним, испанский защитник – воспитанник Реала. Он дебютировал за первую команду в 2011 году. Всего за "сливочных" Начо сыграл в 355 матчах во всех турнирах. В его активе 16 голов и девять результативных передач.
В составе Реала испанец выиграл 17 трофеев. В частности он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды получал титул чемпиона Испании и дважды Кубок Испании.
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