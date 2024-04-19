"Игрок № 11 (Шахтер) не учитывает выхода вратаря из ворот и, пытаясь сыграть на опережение, не успевает отвести ногу, которая попадает в лицо вратарю.

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Скорость, с которой нападающий приблизился к воротам, делает такую динамику ведения единоборства опасной для соперника. Мы должны помнить, что одной из главных целей правил игры, а следовательно и арбитра, является именно защита игроков и, в частности, голкиперов во вратарской площадке, когда они находятся на земле, чтобы защитить свои ворота. По этой причине красная карточка должна считаться правильной.

Эта визуальная динамика (замедленное движение) может уменьшить интенсивность контакта, поскольку отсутствует скорость, с которой нападающий приближается к вратарю. В то же время видно, как игрок пытается отвести ногу, чтобы избежать неизбежного контакта. По этой причине мы можем оценить это вмешательство как предельное (на экране монитора) и не ожидаем вмешательства VAR как в случае красной карточки, так и в случае желтой карточки", – говорится в толковании УАФ на официальной странице организации.

Напомним, после 24-х туров Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 55 очков.

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