Юлиан Нагельсмаан согласился вести сборную Германии на еще один крупный турнир.

Немецкий футбольный союз официально подтвердил продление контракта с главным тренером национальной сборной. Соглашение рассчитано до чемпионата мира 2026 года.

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Нагельсманн подхватил сборную Германии в сентябре прошлого года и смог исправить катастрофические результаты. Недавно Бундестим разобрались с Нидерландами и Францией в спаррингах. Прошлый контракт 36-летнего специалиста был рассчитан только до домашнего Евро, но руководство DFB смогло уговорить его остаться еще на один большой турнир.

Напомним, на чемпионате Европы немцы попали в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Ближайший матч Бундестим – товарищеский против Украины 3 июня.

Такое решение Нагельсмана должно шокировать Баварию. Молодой специалист считался фаворитом на замену Томаса Тухеля, но теперь мюнхенцам нужно искать другие варианты.

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