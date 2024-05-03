– Чего вы стремитесь в юридической плоскости сейчас?

– Первое – справедливости.

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– В чем это выражается?

– В том, что надо находить какие-то компромиссные решения. Если клуб вдруг решил сменить тренерский штаб или направление развития – это должно быть не теми методами, которыми пошел Верес. Если бы у меня была цель только какая-то материальная – ее вообще не было. Было непонимание, почему вчера было так, тебе все говорили, что мы работаем, а сегодня тебя как собаку выгнали. Еще и понаписывали такие письма.

Не знаю, к чему приведет юридическая плоскость – возможно, это будет конец моей карьеры. Но как-то это должно решиться. Не вопрос только во мне. Если боремся за свои кадры, тренеров – то должны и уважать их. Когда пришел в Верес, просил сделать меньший срок контракта. Мне сказали: "Нет, у нас большие планы, 3 года". Но через 5 месяцев меня уволили.

– Надеин говорил: "Наблюдательный совет дал оценку работе тренерского штаба и главного тренера, а он уже сам принял решение, написал соответствующее письмо".

– Это чистая неправда. Я никакого письма, никаких документов не подписывал. После последней игры я поехал домой, как и вся команда, потому что всех выселили из гостиничного комплекса, где мы жили. Сказали, что до 12 часов дня должны все разъехаться. И мы все разъехались. Потому что я был в отпуске, это зимняя пауза.

– Вы не подписывали документ об увольнении?

– Нет. Больше я не был в Ровно.

– А вещи ваши?

– Вещи были там. Попросил администратора. Он за 2 недели через "Новую почту" мои вещи – документы, планшеты – все прислал.

– Вы документально уволены из Вереса?

– Юридически сам не понимаю, в каком статусе я сейчас. Что не подписывал ни одного документа на увольнение – это 100%, – сказал Лавриненко в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, 49-летний специалист со скандалом покинул Верес зимой, узнав о своем увольнении из YouTube, где транслировали заседание наблюдательного совета.

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