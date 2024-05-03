Игрок Металлиста Кирилл Дигтярь отреагировал на слухи, которые связывают его с топ-клубами Европы.

– Шумиха вокруг того, что тобой интересуются топовые клубы, в частности Манчестер Юнайтед, не давит? Обращаешь на это внимание?

– Читал эти новости, мне друзья и знакомые постоянно присылают. Но на самом деле я ничего не знаю насчет этого, мне ничего не говорят.

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Не обращаю на это внимание, продолжаю работать и играть. А там пусть пишут. Пока это все только слухи.

– А кто твой агент? Вообще за все время была конкретика от других клубов?

– Моими делами занимается агент Алексей Алехин. Относительно конкретики... Мне пока ничего не говорят, я знаю столько же, сколько и вы.

– Решение о своем будущем будешь принимать после завершения сезона?

– Думаю, что да. Я же не знаю, что будет завтра. Если поступят конкретные предложения, то это нужно будет обсуждать с моим агентом и семьей. Уже если все меня будет устраивать, тогда будем принимать решение.

– За все время в академии были варианты с переходом в другой клуб? Динамо, Шахтер, или другие команды не выходили на тебя?

– Были звонки, но я в Металлисте и никуда даже не ездил. Все эти вопросы решаются с моими представителями, агентом. Они занимаются этим.

– В каком европейском чемпионате мечтаешь поиграть? За какой клуб?

– Без сомнения английская Премьер-лига – это сейчас самый сильный чемпионат в мире. Поэтому в каком-то топ-клубе из Англии было бы неплохо. Если же не брать во внимание АПЛ, то мне нравится игра мадридского Реала. Это пока моя любимая команда, – сказал Дегтярь в комментарии Українському футболу.

Напомним, Кирилл – воспитанник Металлиста. Он – рекордсмен УПЛ (самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины, дебют которого состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24-го тура сезона 2022/23 против СК Днепр-1). Сейчас защитник выступает за харьковчан в Первой лиге: в текущем сезоне он в 19 матчах отметился 1 голом и 4 ассистами. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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