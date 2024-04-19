"Динамо сейчас на пике формы? Не знаю про пик формы, но мне очень нравится и игра Шахтера, и игра Динамо, в каком состоянии находятся игроки сборной. Это особенно важно, они показывают свою готовность в матчах. У нас перед Евро-2024 есть много информации, чтобы как можно лучше подготовиться к старту на турнире.

Украина официально получила трансляторов Евро-2024

Я считаю, что мы сделали важное дело для всей страны, но теперь нужно не просто ехать на Евро-2024, а достойно представлять наше государство. Очень важно и мне, и игрокам подготовиться, чтобы показать нашу силу. Возвращение Ярмоленко после травмы? Я доволен, что он получает достаточно игровой практики после длительного отсутствия из-за травмы. Будем наблюдать не только за Андреем, а следить за всеми футболистами, которые выступают в нашем чемпионате, а после его завершения уже будем смотреть на их состояние.

Можно ли будет увидеть новые лица в сборной Украины на Евро-2024? На это всегда можно надеяться. Но, к сожалению, у нас ограниченная заявка из 23 игроков, хотя мы рассчитывали, что будет 26-ть. Это еще большая ответственность на игроках, ведь только 23 места в сборной, и они должны максимально подготовиться, чтобы показать свои лучшие качества.

На товарищеских матчах могут быть заиграны новички? Я же сказал, что новички могут быть всегда. Кто мог подумать, что Бражко будет в нашей сборной в двух матчах плей-офф ... " – цитирует Реброва официальный сайт Динамо.

Ребров сможет взять больше футболистов – УЕФА планирует расширить заявку на Евро-2024