Как сообщает официальный сайт нидерландского клуба, лицензионный комитет KNVB оштрафовал "желто-черных" на 18 очков за финансовые нарушения.

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Из-за штрафа Витесс официально вылетел из Эредивизи. До вынесения вердикта у команды было 17 баллов после 30 туров. Сейчас у них минус одно очко. Руководство клуба не будет оспаривать отчисление, поскольку не хочет терять лицензию.

Команда Арнема играла в Эредивизие последние три с половиной десятилетия. С 1989 года Витесс восемь раз финишировал четвертым. Наилучшего результата он достиг в 1998 году, заняв третье место в национальном чемпионате после Аякса и ПСВ. Клуб пять раз играл в финале Кубка Нидерландов и выиграл его в 2017 году.

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