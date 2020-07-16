Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ

Динамо в рамках 31-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Самая яркая битва за серебряные медали УПЛ в истории выходит на финишную прямую. Осталось всего два тура, и Заря может решить вопрос борьбы с Киевом прямо сейчас – в случае победы над Динамо луганчане оторвутся от него на четыре зачётных балла. "Бело-синие" в случае победы обойдут "мужиков" на два и выполнят свою задачу на 95%, ведь поверить в потерю очков с Колосом в воскресенье трудно. Впрочем, даже ничья с ковалёвцами при победе Зари уже не спасёт луганчан, ведь "бело-синие" будут иметь преимущество в очных встречах – но вот Десна прямо сейчас отстаёт от второй позиции на два очка. Черниговцам сегодня выгодна ничья конкурентов – тогда судьба путевки в ЛЧ решится в матче Заря – Десна! Впрочем, черниговцам для начала нужно победить Александрию. Ух!

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Таким образом, Динамо в ключевом матче сезона нужна победа и только победа. Готов ли коллектив Алексея Михайличенко психологически? С одной стороны – да, ведь неуверенная в своих силах команда девять ударов с пенальти точно по углам в финале Кубка не укладывает. С другой стороны, имеем два поражения и ничью в трёх последних матчах УПЛ, а также 2:2 за 120 минут с Ворсклой и слабый матч с Колосом. Киевляне явно нервничают – после каждой неудачи звучат обвинения в адрес арбитров, с ними постоянно спорят на поле, репортеров на флэш-интервью разве что на три буквы не отправляют, а ориентированные на Динамо СМИ везде ищут заговор. Нервное напряжение перед поединком с Зарей максимальное. Страшно представить, что будет в случае неудачи.

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В игровом плане за Динамо тревожно. Киевляне после карантина набирали обороты, выдав хорошие полчаса с Шахтером, переехав Александрию дома (5:1) и сокрушив Зарю за 20 минут в Запорожье (3:1), однако дальше команду словно подменили – скандальный матч с Колосом не должен был завершиться победой, а Десне и Шахтеру проиграли, пропустив по три гола. Даже слабая нынче Александрия дала бой, отобрав очки на выходных – да, благодаря двум пенальти, но это была заслуженная ничья. Даже в Кубке с десятой командой чемпионата за два часа не удалось одержать победу.

Причина заключается в слабой позиционной работе. К примеру, в течение последнего месяца у киевлян уменьшается количество и точность передач – в частности, на КСК Ника точность пасов на продвижение упала до 28.57%. Команда натужно входит в штрафную, а количество потерь мяча растёт (104 в матче с Александрией, голевые обрезки с Шахтером и Колосом). В обороне же большое количество результативных ошибок допускает Шабанов, который привёз уже несколько пенальти, но большая проблема возникает из-за непонятных кадровых решений Алексея Михайличенко – Кадири явно не вывозил работу в центре защиты, Караваев не может эффективно действовать слева, но оба появлялись там в главных поединках и привозили, привозили, привозили. Самое главное: Динамо не может удержать контроль над матчем и регулярно проваливает начало встречи – в первые 20 минут "бело-синим" забивали Десна, Шахтер, Александрия и даже Ворскла.

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Из сильных сторон следует отметить кадровый потенциал и физическую подготовку – кому, как не Заре, об этом знать лучше? В Запорожье после первого же пропущенного гола тренерский штаб бросил в бой Цыганкова, Вербича и де Пену, что вылилось в 3:1 за 20 минут. Конкуренты просто не могут столь радикально усилить игру. Это умножается на индивидуальное мастерство – достаточно посмотреть на два последних гола Вербича или матч с Зарей, чтобы понять экстра-класс подопечных Алексея Михайличенко. Динамовцы в более сложных условиях быстрее бегают, думают и принимают оригинальные решения. Кроме того, вся эта банда довольно уверенно чувствует себя в единоборствах, а также не стоит забывать, что по ожидаемым очкам киевляне идут первыми в таблице. Моментов у Динамо всегда достаточно (хотя в последнее время их количество падает), но системные проблемы тянут "бело-синих" вниз.

Психологическое состояние Зари такое же неровное, как и у Динамо. Футболисты каждую свою неудачу связывают с заговором или давлением на арбитров непосредственно из Киева, на поле демонстрируются постоянные претензии к ним, а вне его официальный сайт луганчан публикует подробный список сомнительных решений в пользу соперников – там у "мужиков" едва ли не досрочное чемпионство не отняли. Дошло до того, что клуб призвал назначать на свои матчи иностранных арбитров, хотя не все спорные ситуации были противоречивыми только для Зари. Так или иначе, "чёрно-белые" нервничают не менее киевлян. С другой стороны, они доказали, что умеют держать удар, после тяжелого старта и болезненного поражения от Динамо уверенно переиграв Десну и вернувшись в погоню за серебром.

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Истерика Зари в СМИ не в последнюю очередь вызвана пониманием проблемности своего футбола. Команду принято нахваливать за интенсивный прессинг и быстрые контратаки, но фанаты и эксперты редко замечают слабость в позиционном наступлении. Если соперник отдаёт владение и закрывается, подопечные Виктора Скрипника начинают подолгу катать мяч на грани последней трети поля, пытаясь компенсировать трудности со вскрытием обороны огромным количеством дальних ударов – на первом этапе УПЛ значительное количество из них залетело, но за последние восемь туров можно вспомнить лишь меткий выстрел Хомченовского с линии. Всё. Заря не может конвертировать контроль в моменты, редко входит в штрафную и катастрофически тормозит.

Кроме того, Заря неубедительно сыграла с грандами – и Динамо, и Шахтер играли более интенсивно и вертикально. Луганчане были очень близки у ним, но без превосходства в интенсивности прессинга их игра начинала сыпаться. Без высоких цифр по этому показателю команда Виктора Скрипника начинает терять контроль над игрой, не успевает за движением мяча, много ошибается и, в конце концов, садится на свою половину. В победном матче в Чернигове северян удалось задушить в первом тайме (4.67 PPDA), но с Динамо было 10,30 PPDA а с Шахтером получилось аж 11,10 – как следствие, тут удалось набрать аж одно очко. Без огромного давления Заря становится проходным середнячком с короткой скамейкой, медленным и привозным защитниками, и без реализации моментов – достаточно посмотреть на то, как Громов в матче с Колосом вышел один на один.

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Впрочем, "мужики" остаются лидерами по интенсивности прессинга (6,6 PPDA), да и по качеству также – команда грамотно накрывает на чужой половине, хотя часто рискует, прессингуя по всему полю каждого игрока. Команда знает, когда и как надо включаться в отборе, хорошо видит слабые звенья в билд-апе соперника и быстро создает большинство в зоне мяча после потерь. Контратакует команда также здорово, чему способствуют как тактическая заточенность, так и разноплановость основных игроков – тут есть диспетчеры с очень хорошим пасом (Юрченко и Иванисеня), мобильные агрессивные фулбэки (Михайличенко и Тимчик), техничные и быстрые атакующие хавы/форварды (Кочергин, Громов, Хомченовский, Кабаев) с хорошим ударом (Леднев и другие). Заря невероятно быстро атакует широким фронтом и умело выдёргивает защитников из линий, но всё это работает только в условиях максимально интенсивного прессинга – если же его разбивают или если нет условий для его эффективного использования, начинается всё то, о чем писали абзацем выше.

Кадровая ситуация

Оба клуба перед очной встречей молчали, как партизаны, поэтому о кадровой ситуации приходится только догадываться. У Динамо с дисквалификаций вернулись Иосип Пиварич и Мо Кадири, а из-за отстранения игру пропустит только Артём Беседин. Под вопросом остаётся участие Виталия Миколенко и Франа Соля, которых не брали на выезд в Александрию. Других проблем в клубе за три дня не должно было случиться.

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Заре из-за условий аренды точно не поможет Богдан Леднев. Под вопросом участие Джоэля Абу Ханны, который из-за повреждения в матче с Колосом не сыграл и половины первого тайма. Впрочем, есть и хорошие новости – из дисквалификации вернулся Евгений Чеберко. Вероятно, снова встанет в ворота молодой Дмитрий Мацапура, ведь другие голкиперы травмированы или неготовы.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, де Пена – Вербич

Заря: Мацапура – Тымчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко – Цвек – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Можно только посочувствовать Екатерине Монзуль – ей в последних матчах досталось от обоих клубов, но кого ещё надо было назначать? Бойко оскандалился, Арановский из Киева, Балакин дисквалифицирован, Романов и так много матчей киевлян отсудил, да и вообще – у Динамо и Зари есть претензии ко всем, но других специалистов, обученных работе с VAR, нет. Вероятно, сегодня будет скандал, ведь цена любого решения слишком высока. Даже если оно будет максимально правильным.

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В игровом плане предпочтение отдать какой-либо из команд трудно. Каждая имеет свои плюсы и минусы: Динамо крепче физически, гибче тактически и имеет широкую скамейку запасных, а Заря лучше прессингует, быстрее выбегает в атаки и в целом идеальна в своих сильных сторонах – впрочем, киевляне всегда нестабильны на протяжении игры, а луганчане слабы в позиционном наступлении. Таким образом, решающую роль сыграет настрой, качество конкретного плана на матч и реакция тренеров на изменение игрового положения. Многие считают, что в этих аспектах Алексей Михайличенко слабее, но в предыдущем встрече Виктор Скрипник потерпел полное поражение, приняв ряд неправильных решений после первого гола Динамо.

Словом, команды равны. Можно уверенно говорить лишь о том, что голы будут. Динамо забивало Шахтеру, Александрии, Десне и Зари не менее двух мячей с игры, а Заря столько же забивала в трёх из пяти последних встреч. Луганчане значительно меньше пропускают, но в целом коллективы одинаковы как в обороне, так и в защите. Вопрос лишь в том, будет ли голов много? Поставим на тотал меньше 2,5, ведь ответственность слишком высока. Рисковать раньше времени никто не станет, тем более что "мужиков" устроит и ничья.

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Букмекеры называют Динамо однозначным фаворитом, но на самом деле этот матч – на три результата. Одно известно точно: команды равны, а ничья вполне вероятна.

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