Заря, Динамо или Десна – кто попадет в Лигу чемпионов, драматический расклад для киевлян на финиш УПЛ и плохая примета

Киевское Динамо потеряло блестящую возможность вернуться на второе место, дающее право играть в квалификации Лиги чемпионов. Заря обогнала Десну – лидер в самой интересной гонке УПЛ меняется едва ли не каждую неделю.

Ждать осталось совсем мало. Уже в воскресенье, 19 июля финиширует гонка за второе место и путевку в ЛЧ, хотя есть вариант, что это произойдет уже 16-го числа. Динамо собственноручно отдало Зари инициативу. Хотя не обошлось без определенного позитива. Ведь если бы Десна выиграла все 3 матча конца сезона, то киевляне бы никак обошли команду Рябоконя. А так Шахтер сыграл в фэйр-плей и сохранил ситуацию под определенным контролем динамовцев.

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Однако теперь уже их не устроит ничья с луганским конкурентом. Только победа! Заря набрала на втором этапе чемпионата в топ-6 УПЛ больше очков (14, что на 3 лучше, чем Динамо, а на 1 опережают Десну), нежели конкуренты. Расклад на финальные 2 тура тем тем более огненный, что команды сыграют фактически со второго дня на третий. Только Колос, который будет принимать Динамо в последнем матче, получит дополнительный день отдыха, ведь сыграет с Шахтером в среду.

Заря (57 очков) – Динамо (16 июля, гости), Десна (19 июля, дома)

Команде Скрипника рановато расслабляться. Поражение от Динамо фактически лишит шансов, ведь у киевлян самый легкий соперник на финише. В свою очередь Заре принимать Десну, прямого конкурента. Луганск имеет шансы обеспечить себе серебро досрочно. Для этого нужно обыграть команду Михайличенко в Киеве, то есть повторить свой результат с регулярного сезона, а также дождаться ничьей или поражения Десны, которая ждет в гости Александрию. Впрочем, если раньше ребята Шарана взяли 10 очков в матчах против Зари, то Чернигову отдали все 9 в текущем сезоне. Если же луганчане сыграют вничью с динамовцами, а Десна победит в 31 туре, то дальше все очень интересно.

У соперников по последней игре будет по 58 баллов. Зарю устроит ничья в последней игре, ведь в личных встречах 2:1 в ее пользу. Однако здесь уже включается Динамо. Выигрывает Киев у Колоса, и Десне и Зари нужно рубиться только на победу. Если второе место станет занимать Динамо (60 очков), то дальше команду Скрипника ждет большая дилемма. Ведь третья строчка – попадание в групповой этап Лиги Европы, 4-я дает старт с 3 квалификационного раунда. Рискнуть бронзой и побороться за победу, чтобы выйти в ЛЧ? Или удовлетвориться синицей в руках, также крайне важной для будущего Зари?

Динамо (56 очков) – Заря (16 июля, дома), Колос (19 июля, гости)

Победа над командой Скрипника в 31 туре снимет большинство вопросов. Плюс 2 над Зарей и возможность сыграть даже вничью с Колосом благодаря преимуществу в личных встречах, если Десна не наберет 6 очков из 6 возможных. Своя ничья и поражение Александрии в параллельной игре поставит киевлян в зависимость от команды Рябоконя. Поражение 16 июля равнозначно окончательной потере серебра, за которое тогда поборются Чернигов и Луганск. А там уже неважно, 3 или 4 место, ведь Динамо и так обеспечило себе групповой этап ЛЕ благодаря победе в Кубке Украины.

Последний раз киевляне опускались ниже зоны ЛЧ еще в сезоне 2013/14. Тогда команда Блохина провалилась и пропустила вперед Днепр с Металлистом, а приход Реброва на финишные матчи уже ничего не решил. Интересно, что в том розыгрыше в украинском футболе произошла похожая беда, как сегодня. Киевский Арсенал снялся с чемпионата. На этот раз не доиграли сезон Карпаты. За год до того, в 2013-м Динамо с тем же Блохиным завоевало лишь бронзу, проиграв конкуренцию Металлисту Маркевича. Тогда по итогам сезона из элиты по неигровым причинам исчез Кривбасс. Плохая примета об отсутствии Лиги чемпионов?

Десна (55 очков) – Александрия (16 июля, дома), Заря (19 июля, гости)

Команда Рябоконя вынуждена ждать хороших новостей из Киева, желательно ничьей, которая позволит обойти конкурентов в случае двух побед на финише. Хочет честно говоря, в черниговцев верится меньше всего. Все-таки 2 матча за 4 дня – большая нагрузка на скамейку запасных, не очень радующую вариантами для равнозначных замен и ротации. Александрия стала удобным соперником, но команда Шарана непременно захочет отомстить за домашнее унижение 1:5. Против Зари, наоборот, играть очень трудно – только одна выстраданная победа и два поражения.

В случае большого ничейного синдрома Десне может хватить и 3-х очков. Даже при поражении от Александрии, истощенной ярым воскресным боем против Динамо, шансы можно сохранить, если сложатся планеты. Для этого нужно, чтобы киевляне дважды поделили очки, а сам Чернигов обыграл Зарю. Если у всего трио будет по 58 баллов, Десна вырулит на второе место благодаря личным встречам. При таком наименее вероятном раскладе команда Рябоконя наберет 13 очков между конкурентами за серебро, Динамо – 9, а Заря – 11. Есть еще один вариант, когда придется считать личные поединки. Если Луганск и Чернигов финишируют с 59 очками, а Киев не наберет больше 2-х, тогда лучшие личные встречи выведут в ЛЧ уже команду Скрипника.

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