Динамо – Заря: прогноз на решающий бой за Лигу чемпионов

В рамках 31-го тура Премьер-лиги киевское Динамо примет луганскую Зарю. Какой прогноз на матч Динамо – Заря и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Поединок Динамо – Заря состоится в четверг, 16 июля, в Киеве. Начало матча 31-го тура УПЛ – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Заря, Динамо или Десна – кто попадет в ЛЧ, все расклады на финиш УПЛ и плохая примета для киевлян

Прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги Динамо – Заря:

Специалисты из MarathonBet безусловным фаворитом противостояния считают "бело-синих". На победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1,53. В потенциальный успех подопечных Виктора Скрипника здесь верят не сильно – 5,30. Даже ничья вероятнее – на нее можно поставить с баллом 4,40.

Похожие коэффициенты предлагает и Favorit. На Динамо можно поставить с коэффициентом 1,52. Солидно пополнить кошелек можно в случае победы луганчан – бал на их победу составляет солидные 5,40. Вероятность ничьей оценили кэфом 4,75.

К отчетному поединку команды подходят на соседних позициях в чемпионате. Заря в данный момент идет второй, имея в активе 57 очков. В свою очередь киевляне занимают 3-е место (56 пунктов). Совсем рядом и черниговская Десна (55 баллов), поэтому киевляне и луганчане обязаны играть на победу для попадания в Лигу чемпионов.

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