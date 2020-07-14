Динамо – Заря: Нагорняк спрогнозировал итог противостояния

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями относительно решающей битвы главных конкурентов за серебро УПЛ.

"Хочется, чтобы в борьбе за второе лигочемпионовское место интрига жила до последнего тура.

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В Киеве встретятся, примерно, два равных соперника, каждому из которых нельзя проигрывать. В бескомпромиссной борьбе, думаю, поединок завершится вничью", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 30-ти туров Заря опережает Динамо на одно очко: подопечные Скрипника разместились на второй строчке, а команда Михайличенко идет третьей. Очная встреча между ними состоится 16 июля в 19:00.

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