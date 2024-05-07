“Интерес к Довбику в Европе? Из того что мне известно. Атлетико Мадрид, об этом уже писали в прессе, я только могу это подтвердить, по информации из своих источников, людей, с которыми я общаюсь. Атлетико очень серьезно заинтересован. Есть интерес Барселоны. В Италии серьезный интерес: Интер, Ювентус и Наполи. Об этом говорят люди из Италии.

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Писали о Челси в европейских медиа, наши это перепечатывали. Разговаривал с несколькими людьми из мира европейского футбола и я не нашел подтверждения интереса Челси к Артему Довбику. Подтверждения нет, поэтому получается, что опровергаем, так?

Атлетико долго и очень серьезно изучал Довбика. Мои собеседники утверждают, что это футболист, который очень нравится Симеоне. Футболист, который по своим игровым качествам очень подходит Симеоне. Вы знаете, что он любит работяг, тех, кто там впереди не только забивает, но и пашет как проклятый без мяча. Поэтому я где-то верю информации, которая до меня доходит – Симеоне очень нравится Довбик", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Отметим, что Довбик провел 35 матчей за Жирону в этом сезоне, в которых отметился 20 голами (все – в Ла Лиге) и 8 ассистами. Артем лидирует в борьбе за трофей Пичичи – лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

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