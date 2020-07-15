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Трансфер Михайличенко в Андерлехт под угрозой – лидер Зари может столкнуться с неожиданными проблемами

12:18 - Читати українською
Трансфер Михайличенко в Андерлехт под угрозой – лидер Зари может столкнуться с неожиданными проблемами
Богдан Михайличенко / ФК Заря

Неожиданная бюрократическая преграда может помешать футболисту луганского клуба.

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко, который в ближайшее время должен перейти в Андерлехт, может столкнуться с проблемой получением рабочей визы в Бельгии, сообщает издание Het Laatste Nieuws.

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Поскольку Украина не является членом Евросоюза, 23-летнему защитнику будет непросто получить разрешение на работу за границей, особенно в нынешней ситуации с пандемией COVID-19. С подобной проблемой уже столкнулся Генк, который подписал колумбийца Даниэла Муньоса, но пока безуспешно пытается выбить для защитника рабочую визу.

К слову, в свое время аналогичную проблему имел другой украинский футболист Андрей Тотовицкий. Хавбек Шахтера, выступая за Кортрейк на правах аренды, после зимних каникул в течение трех месяцев не мог вернуться в Бельгию из-за проблем с рабочей визой.

Напомним, ранее сообщалось, что Андерлехт уже заключил 4-летний контракт с Михайличенко – Заря получит за своего футболиста 500 тысяч евро.

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Теги
Трансферы Заря Заря Кортрейк Кортрейк Генк Генк Андрей Андрей Тотовицкий Богдан Богдан Михайличенко Андерлехт Андерлехт Бельгия
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