toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Динамо – Заря: УАФ назначила арбитров на ключевую битву за Лигу чемпионов

11:08 - Читати українською
Динамо – Заря: УАФ назначила арбитров на ключевую битву за Лигу чемпионов
Екатерина Монзуль / фото: Мариуполь

Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 31-го тура Премьер-лиги.

 

Центральным противостоянием тура станет встреча в Киеве, где будут играть местное Динамо и луганская Заря. Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль из Харькова, информирует официальный сайт УАФ.

Заря, Динамо или Десна – кто попадет в ЛЧ, все расклады на финиш УПЛ и плохая примета для киевлян

К слову, за 2 тура до окончания чемпионата Украины Заря занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Виктора Скрипника опережает Динамо на 1 пункт. Таким образом, предстоящая встреча будет иметь важное значение в контексте борьбы за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

15 июля

Шахтер – Колос – Александр Шандор (Львов)

16 июля

Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)

Ворскла – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Львов – Олимпик – Денис Шурман (Киевская область)

Заметим, что СК Днепр-1 получит техническую победу над Карпатами, ведь решением КДК УАФ "львы" были исключены из Премьер-лиги за две подряд неявки без уважительных причин.

"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у Київ

blog_ava
Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт – известны детали контракта
09:44
2821
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Динамо Киев - Заря Шахтер Шахтер Екатерина Монзуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
39
мин
Металлист 1925
19:00
Авангард
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук