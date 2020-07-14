Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 31-го тура Премьер-лиги.

Центральным противостоянием тура станет встреча в Киеве, где будут играть местное Динамо и луганская Заря. Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль из Харькова, информирует официальный сайт УАФ.

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К слову, за 2 тура до окончания чемпионата Украины Заря занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Виктора Скрипника опережает Динамо на 1 пункт. Таким образом, предстоящая встреча будет иметь важное значение в контексте борьбы за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

15 июля

Шахтер – Колос – Александр Шандор (Львов)

16 июля

Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)

Ворскла – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Львов – Олимпик – Денис Шурман (Киевская область)

Заметим, что СК Днепр-1 получит техническую победу над Карпатами, ведь решением КДК УАФ "львы" были исключены из Премьер-лиги за две подряд неявки без уважительных причин.

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