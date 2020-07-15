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Миколенко остается на радарах Милана – два обстоятельства тормозят трансфер украинца

17:26 - Читати українською
Миколенко остается на радарах Милана – два обстоятельства тормозят трансфер украинца
Виталий Миколенко / фото из открытых источников

Защитник Динамо Виталий Миколенко остается в списке интересов Милана.

Милан рассматривает Миколенко в статусе сменщика Тео Эрнандеса, сообщает Calciomercato.

Динамо готово устроить массовую распродажу – в зоне риска даже Цыганков и Миколенко

Отмечается, что на пути трансфера может стать высокая стоимость украинца, а также отсутствие паспорта гражданина ЕС. Также добавляется, что приобретение Миколенко возможно лишь после продажи Рикардо Родригеса и Диего Лаксальта.

К слову, Миколенко провел 36 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 7 ассистов.

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