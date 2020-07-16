Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ

Динамо в рамках 31-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Найбільш яскрава битва за срібні медалі УПЛ в історії виходить на фінішну пряму. Залишилось всього два тури, і Зоря може вирішити питання боротьби з Києвом прямо зараз – в разі перемоги над Динамо луганці відірвуться від "біло-синіх" на чотири залікових бали. Динамівці в разі власної звитяги обійдуть "мужиків" на два й виконають своє завдання на 95%, адже повірити у втрату очок з Колосом в неділю важко. Втім, навіть нічия з ковалівцями при паралельній перемозі Зорі вже не врятує луганців, адже "біло-сині" матимуть перевагу в очних зустрічах – а от Десна прямо зараз відстає від другої позиції на два очки. Чернігівцям сьогодні найбільш вигідна нічия конкурентів – тоді доля путівки в ЛЧ вирішиться у матчі Зоря – Десна! Втім, чернігівцям для початку потрібно перемогти Олександрію. Ух!

Динамо – Зоря: прогноз на вирішальний бій за Лігу чемпіонів

Таким чином, Динамо в ключовому матчі сезону потрібна перемога і тільки перемога. Чи готовий колектив Олексія Михайличенка психологічно? З одного боку – так, адже невпевнена у своїх силах команда дев'ять ударів з пенальті точно по кутах в фіналі Кубка не кладе. З іншого боку, маємо дві поразки та нічию в трьох останніх матчах УПЛ, а також 1:1 за 120 хвилин з Ворсклою та слабкий матч з Колосом. Кияни явно нервують – після кожної невдачі лунають звинувачення на адресу арбітрів, з ними постійно сперечаються на полі, репортерів на флеш-інтерв'ю хіба що на три букви не відправляють, а орієнтовані на Динамо ЗМІ вигадують конспірологічні теорії про змову суддів та УАФ. Нервове напруження перед поєдинком із Зорею максимальне. Страшно уявити, що буде в разі невдачі.

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В ігровому плані за Динамо тривожно. Кияни після карантину набирали обертів, видавши хороші півгодини з Шахтарем, переїхавши Олександрію вдома (5:1) і розтрощивши Зорю за 20 хвилин у Запоріжжі (3:1), однак далі команду немов підмінили – скандальний матч з Колосом не мав завершуватись перемогою, а Десні та Шахтарю програли, пропустивши по три голи. Слабенька нині Олександрія також дала бій, відібравши очки на вихідних – так, завдяки двом пенальті, але ж це була заслужена нічия. Навіть у Кубку з десятою командою чемпіонату за дві години не вдалося здобути перемогу.

Причина полягає у слабкій позиційній роботі. Протягом останнього місяця у киян падає кількість і точність передач – зокрема, на КСК Ніка точність пасів на просування впала до 28.57%. Команда натужно входить у штрафний, а кількість втрат м'яча зростає (104 в матчі з Олександрією, згадуємо гольові обрізки з Шахтарем і Колосом). В обороні ж велику кількість результативних помилок допускає Шабанов, який привіз вже кілька пенальті, але більша проблема виникає через незрозумілі кадрові рішення Олексія Михайличенка – Кадірі явно не вивозив роботу в центрі захисту, Караваєв не може нормально діяти зліва, але обидва регулярно з'являлися там у головних поєдинках і привозили, привозили, привозили. Щонайголовніше, Динамо не може втримати контроль над матчем і регулярно провалює початок зустрічі – в перші 20-25 хвилин "біло-синім" забивали Десна, Шахтар, Олександрія і навіть Ворскла.

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Із сильних сторін слід відзначити кадровий потенціал та фізичну підготовку – кому, як не Зорі, про це знати найкраще? У Запоріжжі після першого ж пропущеного голу тренерський штаб кинув у бій Циганкова, Вербіча та де Пену, що вилилось у 3:1 за 20 хвилин. Конкуренти просто не можуть настільки радикально посилити гру. Це множиться на індивідуальну майстерність – достатньо подивитися на два останніх голи Вербіча або матч із Зорею, щоб зрозуміти екстра-клас підопічних Олексія Михайличенка. Динамівці у складніших умовах швидше бігають, думають і приймають оригінальніші рішення. Крім того, вся ця банда доволі впевнено почуває себе у єдиноборствах, а також варто не забувати, що за очікуваними очками кияни йдуть першими у таблиці. Моментів у Динамо завжди достатньо (хоча останнім часом їхня кількість падає), але системні проблеми тягнуть "біло-синіх" вниз.

Психологічний стан Зорі такий ж нерівний, як і в Динамо. Футболісти кожну свою невдачу пов'язують із тиском на арбітрів безпосередньо з Києва, на полі демонструються постійні претензії до них, а поза ним офіційний сайт публікує детальний список сумнівних рішень на користь суперників луганців – там у "мужиків" ледь не дострокове чемпіонство відібрали. Дійшло до того, що клуб закликав призначати на свої матчі іноземних рефері, хоча не всі суперечливі трактування були суперечливими тільки для Зорі. Так чи інакше, "чорно-білі" нервують не менше за "біло-синіх". З іншого боку, вони довели, що вміють тримати удар, після важкого старту та болісної поразки від Динамо впевнено перегравши Десну й повернувшись у гонитву за сріблом.

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Істерика Зорі у ЗМІ не в останню чергу спричинена розумінням власних футбольних проблем. Команду нахвалюють за інтенсивний пресинг і швидкі контратаки, але фанати та експерти рідко помічають слабкість "мужиків" у позиційному наступі. Якщо суперник віддає володіння й закривається, підопічні Віктора Скрипника починають подовгу катати м'яч на межі останньої третини поля, намагаючись компенсувати труднощі з розкриттям оборони величезною кількістю дальніх ударів – на першому етапі УПЛ значна кількість з них залетіла, але за останні вісім турів можна згадати тільки один влучний постріл Хомченовського з лінії. Все. Зоря не може конвертувати контроль у моменти, рідко входить у штрафний і катастрофічно гальмує.

Крім того, Зоря непереконливо зіграла з грандами – і Динамо, і Шахтар грали більш інтенсивно і вертикально. Луганці були дуже близькими до них, але без переваги в інтенсивності пресингу їхня гра починала сипатись. Без високих цифр за цим показником команда Віктора Скрипника починає втрачати контроль над грою, не встигає за рухом м'яча, багато помиляється і, зрештою, сідає на свою половину. В переможному матчі у Чернігові сіверян вдалося задушити у першому таймі (4.67 PPDA), але з Динамо було 10,30 PPDA, а з Шахтарем вийшло аж 11,10 – як наслідок, тут вдалося набрати аж одне очко. Без свого шаленого тиску Зоря стає звичайним прохідним середнячком із короткою лавкою та проблемами з реалізацією – достатньо подивитися на те, як Громов у матчі з Колосом вийшов віч-на-віч.

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Втім, "мужики" залишаються лідерами за інтенсивністю пресингу (6,6 PPDA), та і за якістю також – команда грамотно накриває на чужій половині, хоча часто ризикує, пресингуючи по всьому полю проти кожного гравця. Команда знає, коли та як вмикатися у відбирання, бачить слабкі ланки в білд-апі суперника й швидко створює більшість у зоні м'яча після втрат. Контратакує Зоря також здорово, чому сприяють як тактична заточеність, так і різноплановість основних виконавців – тут є диспетчери з хорошим пасом (Юрченко та Іванісеня), мобільні агресивні фулбеки (Михайліченко й Тимчик), технічні й швидкі атакувальні хави та форварди (Кочергін, Громов, Хомченовський, Кабаєв) з хорошим ударом (Лєднєв та інші). "Мужики" неймовірно стрімко атакують широким фронтом і вміло висмикують захисників з ліній, але все це працює лише за умов максимально інтенсивного пресингу – якщо ж його розбивають або немає умов для його ефективного використання, починається все те, про що писали абзацом вище.

Кадрова ситуація

Обидва клуби перед очною зустріччю мовчали, як партизани, тож про кадрову ситуацію доводиться лише здогадуватись. У Динамо з дискваліфікацій повернулися Йосип Піваріч та Мо Кадірі, а через відсторонення гру пропустить тільки Артем Бєсєдін. Під питанням залишається участь Віталія Миколенка та Франа Соля, яких не брали на виїзд у Олександрію. Про інші проблеми киян нічого невідомо, але навряд чи за три дні сталося щось серйозне.

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Зорі через умови оренди точно не допоможе Богдан Лєднєв. Під питанням участь Джоеля Абу Ханни, який через пошкодження в матчі з Колосом не зіграв і половини першого тайму. Втім, є й хороші новини – з дискваліфікації повернувся Євген Чеберко. Також досить вірогідно, що знову встане у ворота молодий Дмитро Мацапура, адже інші голкіпери травмовані або неготові.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, де Пена – Вербіч

Зоря: Мацапура – Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайліченко – Цвек – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Можна тільки поспівчувати Катерині Монзуль – їй в останніх матчах дісталося від обох клубів, але кого ще можна було призначити? Бойко оскандалився, Арановський з Києва, Балакін дискваліфікований, Романов і так багато матчів киян відсудив, та і загалом у Динамо та Зорі є претензії до всіх арбітрів – однак інших спеціалістів, навчених роботі з VAR, немає. Вірогідно, сьогодні буде скандал, адже ціна будь-якого рішення занадто висока. Навіть якщо воно виявиться максимально правильним.

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В ігровому плані перевагу віддати якій-небудь із команд важко. Кожна має плюси й мінуси: Динамо міцніше фізично, гнучкіше тактично, має ширшу лавку запасних і більше створює моментів, а Зоря найкраще пресингує, швидше й грамотніше вибігає в контратаки, та і загалом ідеальна в своїх сильних сторонах – втім, кияни нестабільні протягом усієї гри, а луганці слабкі в позиційному наступі. Таким чином, вирішальну роль матиме налаштування футболістів, конкретний план на матч та реакція тренерів на зміну ігрового становища. Багато хто вважає, що в цих аспектах Олексій Михайличенко слабший, але в попередньому матчі Віктор Скрипник зазнав цілковитої поразки, прийнявши низку неправильних рішень після першого голу Динамо.

Словом, команди рівні. Можна впевнено говорити лише про те, що голи будуть. Динамо забивало Шахтарю, Олександрії, Десні й Зорі не менше двох м'ячів з гри, а Зоря стільки ж забивала у трьох з п'яти останніх поєдинків. Луганці значно менше пропускали, але загалом колективи однакові як у обороні, так і в захисті. Питання лише в тому, чи буде голів багато? Поставимо на тотал менше 2,5, адже відповідальність за результат занадто висока. Ризикувати раніше часу ніхто не стане, тим паче що "мужиків" влаштує і нічия.

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Букмекери називають Динамо однозначним фаворитом, але насправді цей матч – на три результати. Одне відомо точно: команди рівні, а нічия цілком вірогідна.

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