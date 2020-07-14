"Мацапуру к дебюту в УПЛ готовили неделю": голкипер Зари Шевченко – про кадровый кризис в команде

Вратарь Зари Никита Шевченко рассказал о проблемах луганской команды на последнем рубеже.

"Наверное, еще не было в истории Украины такого, как в Заре, когда три вратаря слегли. Шутил с молодежью, говорил: "Хорошая "кукла вуду" у вас. Видел, чтобы одного-двух сломали, но чтобы трех!".

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Когда Василь сломал палец, позвонил Скрипник: "Можешь играть?". Говорю: "Сейчас наберу врача, посоветуюсь". Тот сказал, что могу. Я встал в ворота, а они для меня – как регбийные! Я бледный, полгода в залах тренируюсь, солнца не вижу.

У Мацапуры был немного, наверное, мандраж. Мы его неделю готовили. Нормальный стрессоустойчивый парень. Все когда-то дебютировали! У нас нормальный коллектив, сказали, чтобы не боялся. Даже если будут ошибки, ошибайся уверенно", – сказал Шевченко в комментарии программе "ПроФутбол".

Напомним, Дмитрий Мацапура дебютировал в чемпионате Украины в матче 29-го тура против Александрии. 20-летний голкипер дважды пропустил (с игры и с пенальти), а сам поединок закончился боевой ничьей 2:2. Трое голкиперов – Никита Шевченко, Зауре Махарадзе и Никола Василь – находятся на больничной койке.

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