Динамо – Заря: где смотреть матч УПЛ

В рамках 31-го тура Премьер-лиги киевское Динамо примет луганскую Зарю. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Заря состоится в четверг, 16 июля, в Киеве. Начало поединка 31-го тура УПЛ – в 19:00.

Динамо – Заря: прогноз на решающий бой за Лигу чемпионов

Встречу Динамо – Заря онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале 2+2, начиная с 18:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также на "Футбол 24" можно будет посмотреть и прямую видеотрансляцию битвы за место в Лиге чемпионов.

К отчетному поединку команды подходят на соседних позициях в чемпионате. Заря в данный момент идет второй, имея в активе 57 очков. В свою очередь киевляне занимают 3-е место (56 пунктов). Совсем рядом и черниговская Десна (55 баллов), поэтому ничья в противостоянии "бело-синих" и "мужиков" будет лучшим итогом для северян.

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