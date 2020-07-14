Динамо – Заря: ночь перед решающим противостоянием киевляне проведут на базе

Тренеры Динамо стараются максимально настроить своих футболистов на один из важнейших поединков чемпионата.

Подопечные Михайличенко продолжают усиленно готовиться к решающему матчу сезона, сообщает официальный сайт Динамо.

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После ничьей с Александрией (2:2) "бело-синие" вернулись в Киев и только во вторник провели вечернюю тренировку (до этого команда проводила восстановительные процедуры после тяжелого и изнурительного поединка). В среду после тренировки футболисты останутся ночевать на базе.

Напомним, уже в четверг, 16 июля, Динамо на НСК Олимпийский в рамках 31-го тура чемпионата Украины будет принимать луганскую Зарю и результат этого противостояния может расставить точки над "і" относительно обладателя серебра УПЛ.

После 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков, "мужики" опережают их на один пункт.

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