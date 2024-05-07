"Я очень горжусь тем, что сыграл так много игр в этой футболке и надеюсь, что завтрашний день будет особенным. Когда ты играешь ответный полуфинальный матч перед своими болельщиками, это мотивирует тебя максимально сконцентрироваться – особенно против легендарного клуба.

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Очевидно, что мы испытываем эйфорию, потому что мы проводим отличный сезон и проиграли всего две игры. Фанаты Реала поздравляют нас на улицах, и это мотивирует нас выбить Баварию, мечтая о 15-м титуле.

Если кому-то из моих партнёров по команде завтра придется сыграть свой последний матч в Лиге чемпионов на Бернабеу, я надеюсь, что он сможет выиграть и получить от этого удовольствие.

Что нужно молодым игрокам для успеха в Реале? Я бы посоветовал им набраться терпения: может быть сложно находиться не на первых ролях один или два сезона, но это поможет быть готовыми к тому, когда наступит нужный момент", – цитирует Карвахаля Managing Madrid.

Матч Реал - Бавария состоится в среду, 8 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью 2:2.

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