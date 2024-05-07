Украинец в Европе официально получит нового тренера – потерю чемпионства не простили
Ракув готовится к серьезной перестройке после неудачного постчемпионского сезона.
"Медалики" официально подтвердили, что главный тренер Давид Шварга отработает до конца кампании и покинет свой пост.
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33-летний специалист был ассистентом Марека Папшуна, который в прошлой кампании привел Ракув к первому в истории чемпионству. Летом главный тренер решил уйти из команды, а Шварга получил повышение. Ставка не сработала – Ракув идет на седьмой строчке Экстраклясы и фактически потерял шансы защитить титул.
Напомним, за клуб из Ченстоховы выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин, который летом будет встречать нового наставника.
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