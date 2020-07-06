Громов – о судействе в матче с Александрией: Надоел этот беспредел – вся страна видит, кому хотят отдать медали

Хавбек Зари Артем Громов не сдерживал эмоций после матча 29 тура УПЛ против Александрии (2:2).

"Хочется ругаться, надоело это беззаконие. Они бы раздали медали в начале чемпионата. Зачем тянуть, проводить матчи? Все равно болельщиков нет. Зачем выходить, биться, получать травмы? К Екатерине Монзуль нет претензий. Она говорит, что ничего не видит, но ей из космоса говорят, что пенальти. Не знаю, космос в Киеве сидит или где. Уже тошнит, эмоции крайне негативные.

Какой смысл этого чемпионата, если ставят такие пенальти? Человек не участвует в моменте. Игрок бежит на добивание, фолят – хорошо, ставь пенальти. Давай желтую или удаляй. Но здесь даже не было шанса добить, кто-то из космоса нашел "точку".

Неоднозначные решения VAR и красивый гол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Александрия – 2:2

Не буду считать, сколько матчей это уже идет. Как постил Никита Шевченко: "Браво, Федерация". Играйте сами, выходите. Нет слов. Я говорил Монзуль, что игрок не принимал участия в моменте. Может, надо законодательство изменить, позволить самосуд. Чтобы раз – пенальти не было, залетели командой, отметелили...

Тренер нас успокаивает, говорит, что нужно доказывать игрой. Мы стараемся, достойно выглядим, стараемся играть на атаку, контролировать мяч. Но... Вся страна видит, кому хотят отдать медали", – заявил Громов в комментарии ПроФутболу.

Напомним, ничья не позволила Заре выйти на чистое второе место – команду Скрипника на один пункт опережают Десна и Динамо.

Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо