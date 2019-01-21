Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікенду

Лондонське дербі без боротьби, різні перемоги претендентів на англійський трон, послідовні звитяги іспанських грандів, турнірне затишшя в Італії, а також футбольна краса на десерт. "Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду.

Арсенал оголив проблеми Челсі, непереможний МЮ Сульшера наступає їм на п'яти

У тренерському протистоянні Унаї Емері та Мауріціо Саррі чисту перемогу здобув перший. Його Арсенал повністю переграв Челсі, зігравши на слабких сторонах "синіх" – контроль м'яча імені Жоржінью, мало креативу попереду та переважно вікова лінія оборони (середній вік – 28,25 роки). "Каноніри" свідомо віддали ініціативу Челсі, а ромб у центрі поля забезпечив Арсеналу якісний відбір і швидкий перехід у контратаки.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

Це призвело, зрештою, до двох голів у ворота Кепи, а "сині" спромоглися за 90 хвилин лише на 1(!) удар у площину воріт. Завдяки ефекту несподіванки Челсі круто стартував у чемпіонаті, але нині ідеї Саррі – прочитана книга для багатьох колег в АПЛ. Сам італієць вважає, що головна проблема команди – відсутність забивного форварда. Доведеться зачекати переходу Ігуаїна, щоб він зрозумів, що це не так...

Тим часом Уле Гуннар Сульшер здобув шосту поспіль перемогу на чолі Манчестер Юнайтад у рамках Прем'єр-ліги. Манкуніанці знову побігли вперед зі старту матчу й забили Брайтону двічі ще до перерви. Щоправда, як і в останніх двох матчах, "червоні дияволи" вже не мають тієї легкості, що була в перших поєдинках під керівництвом норвежця. МЮ варто застосувати ротацію у найближчих іграх. Календар сприяє: Юнайтед у п'ятницю протистоятиме в Кубку Англії Арсеналу, а потім матиме в суперниках у чемпіонаті далеко не грандів – Бернлі, Лестер і Фулхем. Тим не менше, Сульшер вже виконав програму мінімум – МЮ повернувся до боротьби за топ-4. Наразі манкуніанці мають стільки ж очок, як і Арсенал, який іде п'ятим (по 44), та лише на 3 бали відстають від четвертого Челсі.

"Важкі" Ліверпуль і Тоттенхем, окрилений Манчестер Сіті

Натужні перемоги здобули на вихідних Ліверпуль і Тоттенхем. Лідер АПЛ влаштував фестиваль голів і помилок із Крістал Пелас (4:3) і залишив відкритим запитання щодо можливості витримати до кінця чемпіонський марафон. Уже через місяць повертається Ліга чемпіонів, і Ліверпулю доведеться грати в режимі двох матчів на тиждень. Не найкраща новина для Юргена Клоппа, який, на відміну від свого конкурента з Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, не може похвалитися наявністю ледь не двох рівноцінних складів. Окремі вболівальники "червоних" уже готові пожертвувати ЛЧ, щоб здобути омріяне чемпіонство.

Ще більші проблеми в Тоттенхема. Лондонці втратили Сона (кореєць поїхав на плей-офф Кубка Азії) та Кейна (травма), які на двох набрали 34 очки за системою "гол+пас", і вже в першому матчі без них були близькі до втрати очок. Та все ж на 90+3-й хвилині поєдинку з Фулхемом хлопці Почеттіно вирвали перемогу та зберегли 9-очкове відставання від Ліверпуля та 5-очкове від Манчестер Сіті. Проте, сам Тоттенхем виглядає найслабшим серед претендентів на чемпіонство.

Цього не скажеш про Ман Сіті. Окрилені перемогою над Ліверпулем у 21-му турі, "містяни" вдруге поспіль перемагають суперника з рахунком 3:0 (а між цим вмістилися ще дві феноменальні звитяги в кубкових змаганнях). Сіті перебуває у топ-формі й наразі на горизонті не видно опонентів, які б зупинили переможну серію команди Гвардіоли. Тим краще для чемпіонської інтриги.

Синхронні перемоги Барселони, Атлетіко та Реала

А от в Іспанії її відверто бракує. Так, Реал завдяки спокійній перемозі над Севільєю (2:0) піднявся вже на третю сходинку, але його відставання від Барселони досі складає 10 очок. А нестабільність результатів "вершкових" під керівництвом Сантьяго Соларі наштовхує на думку, що максимум цьогорічного Реала – втішний приз у вигляді срібних чи бронзових нагород. Особливо зважаючи на те, що трансферний провал минулого літа Флорентіно Перес, вочевидь, взимку виправляти не збирається.

Натомість Барса перемагає зусиллями свого атакувального тріо – Дембеле, Мессі та Суареса, які забили 41 м'яч із 56-ти загальнокомандних. З огляду на блідість гри Коутінью, те, що Вальверде знайшов підхід до молодого Дембеле, стало дуже доречним. Усман більше не губиться на полі й вже довів, що може робити різницю. У матчі з Леганесом (3:1) усі форварди "блаугранас" забили по м'ячу, а перемогу каталонців не затьмарили навіть звичні огріхи в обороні.

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Перемогу здобув і мадридський Атлетіко. Хоча матч "матрацників" із головним аутсайдером Уескою вийшов статистично рівним. Тому перемогу столичні хлопці здобули на класі, реалізувавши власні моменти. Забивали Лукас, Аріас і Коке. Гру Атлетіко може назвати видовищною лише дуже специфічний уболівальник. Однак, це стиль, що приносить результат – "матрацники" другі в турнірній таблиці (на однаковій відстані від двох грандів – -5 від Барси та +5 над Реалом) та досі мають лише одну поразку в чемпіонаті, та й ту ще у вересні.

Італійська консервація

У чемпіонаті Італії після 20-го туру ситуація може остаточно законсервуватися. Міланський Інтер так і не зміг здолати опір Сассуоло на власному полі (0:0) і вже відстає від Наполі, який іде другим, на 7 очок. Разом із тим, "нерадзуррі" на ті ж сім пунктів випереджають Рому, тому можуть почуватися абсолютно комфортно. Схожа ситуація і в неаполітанців. Підопічні Анчелотті ззовні легко перемогли Лаціо (голи забили Кальєхон і Мілік), але вже в понеділок увечері можуть знову відставати від Ювентуса на 9 очок.

Наполі у видовищному матчі переміг Лаціо

Інтриги тут, вочевидь, немає. Єдиний фронт, де може розгорнутися цікава боротьба – остання позиція у зоні Ліги чемпіонів. На неї претендують Рома, Лаціо, Мілан і навіть Аталанта із Сампдорією. До речі, бергамці продовжують лідирувати в лізі за забитими м'ячами. Левова заслуга в цьому належить Дувану Сапаті, який напередодні оформив сенсаційний покер і зрівнявся за голами із самим Роналду.

Легка Баварія, Дортмунд пригальмовує

Лідер німецької Бундесліги дортмундська Борусія вкотре здобула важку перемогу. Цього разу "джмелі" переграли РБ Лейпциг завдяки єдиному голу від Акселя Вітселя. Це вже п'ята поспіль перемога дортмундців із мінімальною перевагою, що, однак, не заважає їм зберігати 6-очковий відрив від Баварії. Та неозброєним оком видно, що Борусії стало складніше забивати, суперники не дають команді Фавра багато оперативного простору й до перемоги "джмелям" щоразу доводиться докладати чимало зусиль.

Натомість Баварію перестало лихоманити. Ніко Ковач успішно впорався з кризовим періодом, коли був на межі звільнення, і ось "ротен" виграли вже в 6-му матчі поспіль. Леон Горецка оформив дубль у матчі з Хоффенхаймом ще до перерви, а головний бомбардир мюнхенців Лєвандовскі під завісу поєдинку забив третій м'яч. Зінсхаймці забили один гол у відповідь, але й близько не підібралися до бодай очка в поєдинку проти гранда.

Намагається не відстати від Дортмунда й Баварії і Борусія Менхенгладбах. "Жеребці" у 18-му турі мінімально здолали Байєр на виїзді (свій 10-й гол забив Плеа) й продовжують переслідувати мюнхенців, від яких відстають всього на 3 очки. Календар на найближчий місяць для усіх трьох лідерів приблизно однакової складності, тому до відновлення єврокубків Баварія навряд наздожене Борусію Д.

Гол тижня

Чимало красивих голів було забито впродовж вихідних, але один забитий м'яч став особливим. Луїс Мурієль, якого Фіорентина орендувала в Севільї, фантастично відзначився у матчі проти Сампдорії. Колумбієць прийняв м'яч на власній половині поля, обіграв одного оборонця та прокинув повз іншого в центральному колі, а далі здійснив спринт до чужих воріт і спокійно переграв Аудеро. Оглядачі вже охрестили цей гол м'ячем у стилі "Зубастика" Роналдо...

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