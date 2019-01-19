Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Червоні дияволи" у рідних стінах виявилися сильнішими за Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2018/19, 23 тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1

Голи: Погба, 27 (пен.), Решфорд, 42 – Грос, 42

Ліверпуль у гольовій перестрілці переміг Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед вдома здолав Брайтон: 23 тур АПЛ, матчі суботи

Манкуніанці приймали Брайтон на Олд Траффорд. Погба заробив пенальті на 26-й хвилині й результативно його реалізував.

Подвоїв перевагу "червоних дияволів" Решфорд, який увірвався з флангу до володінь Баттона та невідпорно пробив у дальній кут. Брайтон зумів відквитати один м'яч зусиллями Гроса, однак гості так і не змогли відновити паритет у зустрічі.

Завдяки цій перемозі манкуніанці піднялися на 5 місце, обійшовши Арсенал, який у ці хвилини грає з Челсі.