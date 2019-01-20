Наполі у видовищному матчі переміг Лаціо

Наполі на Сан-Паоло переміг Лаціо в рамках 20-го туру Серії А і продовжив гонитву за Ювентусом .

Італія, Серія А, 20-й тур

Наполі – Лаціо – 2:1

Голи: Кальєхон, 34, Мілік, 37 – Іммобіле 65

Вилучення: Ачербі, 70 (друга жовта картка)

Наполі підходив до матчу з Лаціо з чималими кадровими проблемами. Неаполітанцям в матчі проти римлян через різні причини не змогли допомогти Інсіньє, Кулібалі, Аллан та Гамшік.

Господарі з перших хвилин взяли м'яч у свої ноги, але першими могли відзначитися Лаціо. Мілінковіч-Савіч змарнував непогану нагоду для взяття воріт на 6-й хвилині. Наполі міг відповісти вже за 7 хвилин, проте після пострілу Міліка м'яч потрапив у каркас воріт, який ще неодноразово врятує гостей у цій зустрічі. На 23-й хвилині все той же польський форвард був близький до голу, але Стракоша у прекрасному сейві витягнув шкіряного з кута воріт.

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На 34-й хвилині Стракоша вже був діставав м'яч із сітки власних воріт. Мертенс викотив м'яч на Кальєхона, який сильно та точно пробив у ближній, "воротарський кут" – голкіпер гостей не встиг зреагувати на потужний удар іспанця. Вже через 3 хвилини Мілік вдруге засмутив Томаса, виконавши просто ідеальний удар зі штрафного. Наполі у першому таймі виглядав солідніше, впевненіше і заслужено перемагав Лаціо з рахунком 2:0 після першої 45-хвилинки.

По перерві підопічні Сімоне Індзагі по перерві стали більш активно грати в атаці, однак Наполі й далі тримав матч під своїм контролем. На 58-й хвилині Руїс класно пробив з-за меж штрафного майданчика, але вдруге за матч влучив у поперечину. Лаціо міг відразу ж відповісти голом, але удар Чіро Іммобіле блискуче врятував Мерет, витягнувши м'яч з лівого нижнього кута воріт. А через 4 хвилини після каркасу Руїса Кальєхон вже випробував на міцність поперечину воріт Стракоши. Неймовірне везіння Лаціо.

Римляни змогли відзначитися на екваторі другого тайму зусиллями дуету Корреа-Іммобіле. У Лаціо з'явилася психологічна перевага, проте піднесений настрій гостей закінчився вже на 70-й хвилині, коли Ачербі сфолив проти Кальєхона та отримав другу жовту картку. Після цього Наполі знову взяв поєдинок під свій контроль, мав декілька нагод для того, щоб збільшити свою перевагу, але зустріч так і закінчилася мінімальною перемогою Наполі з рахунком 2:1. Хоча неаполітанці могли забивати і три, і чотири голи, але не використали низку своїх розкішних моментів.

Після цього матчу Наполі продовжує погоню за Ювентусом, а Рома обігнала Лаціо, опустивши римлян на п'яте місце.