toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко на виїзді розгромив Уеску: 20-й тур Прімери, матчі суботи

21:20 98 Читать на русском
Атлетіко на виїзді розгромив Уеску: 20-й тур Прімери, матчі суботи
Уеска – Атлетіко – 0:3 / Atlético de Madrid

В рамках 20-го туру іспанської Прімери Атлетіко легко розправився з аутсайдером чемпіонату.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Уеска – Атлетіко – 0:3

Голи: Л. Ернанндес, 31, Аріас, 52, Коке, 71

Сельта – Валенсія – початок о 21:45

Уеска приймала Атлетіко, гідно протримавшись проти титулованого суперника 30 хвилин, одного разу навіть потривоживши штангу. Втім, вже на 31-й мадридці вийшли уперед після простенької атаки та прострілу з правого краю штрафного, який завершив голом Лукас Ернандес. На старті другого тайму всі питання щодо переможця зняв Аріас, який замкнув навіс Грізманна. Через 20 хвилин потужним ударом з відскоку точно в дев'ятку Коке забив третій м'яч – і він виявився останнім у зустрічі

Таким чином, Атлетіко продовжив гонитву за Барселоною, набравши 41 очко та залишаючись у двох пукнтах від каталонців. Уеска з 11 заліковими балами знаходиться на останній позиції в турнірній таблиці.

Іспанія20 турБалаїдос (Віго)

Сельта - Валенсія: Субота 19 січня 2019

Сельта

live 88'
1 : 1
Валенсія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Валенсія Валенсія Сельта Сельта Сельта - Валенсія Уеска Уеска Уеска - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
31
хв
Бетіс
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук