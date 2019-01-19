Атлетіко на виїзді розгромив Уеску: 20-й тур Прімери, матчі суботи

В рамках 20-го туру іспанської Прімери Атлетіко легко розправився з аутсайдером чемпіонату.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Уеска – Атлетіко – 0:3

Голи: Л. Ернанндес, 31, Аріас, 52, Коке, 71

Сельта – Валенсія – початок о 21:45

Уеска приймала Атлетіко, гідно протримавшись проти титулованого суперника 30 хвилин, одного разу навіть потривоживши штангу. Втім, вже на 31-й мадридці вийшли уперед після простенької атаки та прострілу з правого краю штрафного, який завершив голом Лукас Ернандес. На старті другого тайму всі питання щодо переможця зняв Аріас, який замкнув навіс Грізманна. Через 20 хвилин потужним ударом з відскоку точно в дев'ятку Коке забив третій м'яч – і він виявився останнім у зустрічі

Таким чином, Атлетіко продовжив гонитву за Барселоною, набравши 41 очко та залишаючись у двох пукнтах від каталонців. Уеска з 11 заліковими балами знаходиться на останній позиції в турнірній таблиці.