Лунін зробив Зідана другим голкіпером Реала – все могло бути навпаки

Це коротка історія про терпіння, важку працю та втрачений шанс.

Люка Зідан може стати основним голкіпером Реала. На один-два матчі, байдуже, але він близький до своєї мети. Травма або ж вилучення Тібо Куртуа спровокують великий колапс на воротарській позиції "бланкос". Ставку доведеться робити на хлопчиська, який наразі більше демонструє власну впертість, ніж талант.

Лунін вразив Реал своєю відмовою: українець хоче працювати з баском та інші подробиці саги

Ще минулого літа один з чотирьох синів легендарного Зізу був готовий покинути Сантьяго Бернабеу. Він шукав собі нове місце для продовження кар’єри, але через брак пропозицій залишився у Мадриді. Люка не хотів йти з власної волі, до цього його підштовхував попередній тренерський штаб на чолі з Хуленом Лопетегі. 20-річному кіперу, дали чітко зрозуміти, що з такими монстрами як Куртуа, Кейлор і Касілья у нього залишається лише один варіант – дубль. А тут ще й підписують молодого та мегаперспективного українця, якого Флорентіно Перес називає майбутнім королівського клубу. Безвихідь тотальна. Для багатьох, але не для Люки.

Минуло півроку і ситуація Зідана-молодшого перевернулась з ніг на голову. Його викликали в головну команду і щонайменше до одужання Кейлора він по праву вважатиметься другим голкіпером чемпіонів світу. Така ось примха долі – трохи дивна, але справедлива.

Травма Кейлора, а також відхід Касільї в англійський Лідс змусили Соларі шукати порятунку в Кастільї. Аргентинський фахівець одразу ж постукав у двері Люки, який, не довго роздумуючи, промовив: "Звісно, містере. Я готовий". Дочекався…. Перетерпів… Продемонструвавши, насамперед, зразок професіоналізму, молодий воротар отримав черговий шанс. Працюючи з Лопетегі, він відчував великий дискомфорт. Все було настільки погано, що Зідан сам попросився тренуватись з другою командою. Тоді, Соларі прийняв його з відкритими обіймами. Француз отримав необхідну довіру та знову почав пахати, щоб колись повернутись. І він повернувся… разом з Соларі.

Зі старту нового сезону Люка без жодних проблем перемістився у роздягальню філіалу, де став безапеляційним першим номером, залишивши позаду Бельмана та Моа. Він просто виходив на поле та виконував свою роботу на сто відсотків. Хоча француз вже відчув, що означає тренуватись поруч з Роналду, Бейлом, Модрічем чи Рамосом. Жодної зверхності – лише важка праця. Соларі надав йому цілковиту протекцію. Він пропускає дербі філіалів проти Атлетіко та готується до кубкового протистояння з Жироною. Куртуа начебто повністю не позбувся болю спини, шанс все ближче… Шанс, який упустив Андрій Лунін. Так, саме український голкіпер міг зараз перебувати на місці Зідана.

Взимку Реал вмовляв Луніна повернутись на Бернабеу, а той доволі несподівано вирішив залишитись на Бутарке. Звісно, українець не міг передбачити, що Соларі матиме такі великі проблеми з голкіперами, але що він втрачав? Чим ризикував? Якщо хтось встиг забути, нагадуємо, що саме Мадрид поховав пепінерос в Кубку Іспанії, а разом з цим і шанси Андрія на ігрову практику. Ну хіба-що Куельяр отримає травму, дискваліфікацію, або безбожно провалиться, у що віриться якось неохоче. Якби Лунін вийшов із зони комфорту (іспанські писали, що він повністю прижився в Леганесі), то зараз отримав би шанс зіграти за першу (!) команду Реала.

Не повірив, не перетерпів… А тепер доведеться чекати завершення сезону, можливо, регулярно гріти лаву запасних та дивитись, як донедавна лише четверта людина у воротарській ієрархії "бланкос" використовує його ж шанс. Без перебільшення. Така ось примха долі – трохи дивна, але справедлива.