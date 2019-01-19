Арсенал двічі забив Челсі до перерви – Емері знайшов протидію Саррі

Лондонські Арсенал і Челсі грають центральний поєдинок 23-го туру АПЛ. Проміжний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 23-й тур

Арсенал – Челсі – 2:0 (LIVE)

Голи: Ляказетт, 14, Кошельни, 39

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Із перших хвилин ініціативу захопили "каноніри". Підопічні Унаї Емері буквально затиснули Челсі на власній половині поля і періодично створювали проблеми для оборони "синіх". Уже на 1-й хвилині Ляказетт і Ремзі могли скористатися помилками оборони, але не так і не зуміли завдати акцентованого удару.

Далі більше. Через три хвилини Обамеянг зобов'язаний був забивати після прострілу Ляказетта з правого флангу, але не влучив по м'ячу після підкату Аспілікуети. А на 8-й хвилині Сократіс небезпечно пробив головою після подачі Джаки зліва – трохи неточно. На 13-й хвилині Кепі довелося по-справжньому вступити в гру: Торрейра класно навісив зі штрафного, а капітан Арсенала Кошельни бив напевне, та іспанський кіпер витягнув м'яч з-під поперечини.

Щоправда, вже в наступній атаці "каноніри" реалізували власну перевагу на стартовому відрізку матчу. Александер Ляказетт отримав передачу від Бельєріна на куті штрафного майданчика, накрутив оборонців і сильно пробив у ближній, "воротарський" кут воріт – 1:0!

Після пропущеного м'яча Челсі трохи відсунув гру від власних воріт і почав більше контролювати гру на половині поля суперника. Однак, до справжніх моментів справа в "синіх" так і не дійшла. У цей період можна згадати хіба дальній удар Жоржінью, який пройшов далеко від воріт Лєно.

Натомість після 30-ї хвилини Арсенал знову почав діяти активніше попереду, проте вже значно спокійніше. Зрештою, це призвело до другого взяття воріт. Гол створили центрбеки "канонірів", які підключилися в атаку: Сократіс навісив, а Кошельни плечем трохи незграбно пробив повз Кепу – 2:0 ще до перерви.

Відійти від шоку Челсі зумів ще в першому таймі. Підопічні Саррі "полізли" вперед і на 45-й хвилині мали реальну нагоду скоротити розрив у рахунку, але Маркос Алонсо після навісу Вілліана від кутового прапорця головою відправив м'яч у стійку. Цей момент, однак, не змінює того, що "сині" абсолютно беззубо виглядали в атаці в першій половині гри.