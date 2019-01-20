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Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом

19:53 236 Читать на русском
Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом
Фулхем – Тоттенхем – 1:2 / Premier League

Тоттенхем завдяки голам Деле Аллі та Гаррі Вінкса здобув важку перемогу над Фулхемом у матчі 23-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 23-й тур

Фулхем – Тоттенхем – 1:2

Голи: Льоренте, 17 (аг), – Аллі, 52, Вінкс, 90+4

Фулхем активно розпочав перший тайм, маючи шанс вийти вперед вже на 12-й хвилині після сольного проходу Бабела, який завершився класним ударом – Льоріс впевнено парирував його. Втім, вже через п'ять хвилин Уго довелося витягувати м'яч із сітки власних воріт після дещо курйозного автоголу Льоренте – при подачі з кутового м'яч пролетів усіх на ближній штанзі та просто влучив у Фернандо. Тоттенхем після цього не став грати сильніше, навіть дозволивши Мітровічу забити ще один гол, але арбітри скасували його через офсайд.

Другий тайм "шпори" почали набагато сильніше, швидко відновивши рівність на табло. На 51-й хвилині Крістіан Еріксен завершив атаку Тоттенхема подачею, яку ударом головою в лівий кут замкнув Деле Аллі – 1:1. Надалі тиск на ворота Серхіо Ріко продовжився, але нічого більш гострого за серію подач та заблокованих ударів гостям з Північного Лондона створити не вдалося. У останні 15 хвилини гра стала більш агресивною: так, на 78-й щільний удар Брайана з краю штрафного парирував Льоріс, а на 82-й Льоренте головою замкнув навіс з глибини – над поперечиною. Здавалося, що матч таки завершиться внічию, але на 90+4-й хвилини Гарі Вінкс точно пробив головою після подачі з флангу, вирвавши перемогу для "шпор".

Таким чином, Тоттенхем набрав 51 очко, йдучи на третьому місці в АПЛ. Фулхем залишився із 15 пунктами на передостанній позиції в турнірній таблиці.

Англія23 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Тоттенхем: Неділя 20 січня 2019

Фулхем
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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