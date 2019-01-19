Борусія М мінімально здолала Байєр, Айнтрахт переміг Фрайбург: 18-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 18-го туру Бундесліги Байєр поступився у рідних стінах гладбаській Борусії, Айнтрахт впевнено переграв Фрайбург, Вердер виграв у Ганновера, Фортуна – у Аугсбурга, а Штутгарт не зміг вирвати нічию у матчі з Майнцом.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 18-й тур

Байєр – Борусія Менхенґладбах – 0:1

Голи: Плеа, 37

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1

Голи: Халлер, 36, Ребіч, 40, Йовіч, 45 – Петерсен, 69

Аугсбург – Фортуна – 1:2

Голи: Шмід, 64– Дукш, 45, Раман, 89

Ганновер – Вердер – 0:1

Голи: Рашіца, 32

Штутгарт – Майнц – 2:3

Голи: Гонсалес, 83, Кемпф, 85 – Аскасібар, 22 (автогол), Матета, 28, Хак, 72

РБ Лейпциг – Борусія Д – початок о 19:30

Байєр у цікавому поєдинку проти менхенґладбаської Борусії дуже старався. У першому таймі Зоммеру довелося рятувати свою команду після ударів по кутах у виконанні Бельарабі та Хавєрца, в той час як Брандт пробивав над поперечиною. Гості покарали за марнотратство на 37-й хвилині: Хофман увійшов у штрафний з правого краю та продовжив контру пасом на Плеа, а той потужно вистрілив з гострого кута під дальню штангу – 0:1. У другому таймі Зоммер продовжив витягувати потужні постріли Хавєрца та Фолланда, а на 68-й Бельарабі з лінії карного майданчика влучив у каркас воріт. У Гладбаха можна серйозно виділити Хофмана, який на 81-й хвилині пробив у сантиметрах від правої штанги. Зрештою, перетворити свій тиск у гол леверкузенці не змогли, тому фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Борусії.

Айнтрахт дуже легко розправився з Фрайбургом, хоча перші 35 хвилин гості трималися досить гідно. Втім, на 36-й вся їх ідилія почала руйнуватися: спочатку Халлер головою точно замкнув подачу Ребіча, через чотири хвилини сам Анте влучив у правий кут з-за меж штрафного, а перед самим свистком на перерву Лука Йовіч реалізував вихід один на один – 3:0. В середині другого тайму Петерсену вдалося відіграти один м'яч, однак на більше Фрайбурга не вистачило.

Штутгарт у рідних стінах приймав Майнц, почавши просто жахливо. На 22-й хвилині Аскасібар зрізав дальній удар Боетіюса у власні ворота, а на 28-й Матета прийняв передачу у штрафному, прикрив м'яч корпусом та пробив під ліву штангу – 0:2. В середині другого тайму Майнц добив господарів, перетворивши подачу Карікола з кутового на гол Хака, але в останні 10 хвилин Штутгарт несподівано забив два м'ячі: на 83-й відзначився Ніколас Гонсалес, а на 85-й – Марк-Олівер Кемпф. Штутгарт мав шанс вирвати нічию, однак Доніс на 87-й пробив повз каркас воріт, а Аскасібар у чужому штрафному не заробив пенальті – лише жовту за симуляцію. Майнц переміг з рахунком 2:3.

У парелельних зустрічах Фортуна змогла вирвати перемогу над Аугсбургом. Обидва голи дюссельдорфці провели під завісу таймів – забили Дукш і Раман. Вердер же завдяки вдалому рикошету, який відлетів до ніг Рашиці на 33-й хвилині, зумів мінімально здолати Ганновер.

Таким чином, Борусія М набрала 36 очок та залишилась на третій сходинці з відставанням від Баварії у три пункти. Айнтрахт тепер має 31 заліковий бал, піднявшись на п'яту позицію, а Вердер з 25 очками займає восьму. Байєр та Майнц мають по 24 та йдуть на 10-й та 11-й сходинках відповідно, а Фрайбург та Фортуна з 21 пунктом знаходяться прямо за ними. Аугсбург з 15 очками займає позицію над зоною вильоту, в якій залишаються Ганновер та Штутгарт.