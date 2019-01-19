Рома вирвала перемогу над Торіно та піднялася у зону Ліги чемпіонів: 20-й тур Серії А, матчі суботи

Рома перемогла Торіно в дуже результативному поєдинку 20-го туру італійського чемпіонату.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 20-й тур

Рома – Торіно – 3:2

Голи: Дзаніоло, 15, Коларов, 34 (пен), Ель-Шаараві, 73 – Рінкон, 51, Ансальді, 67

Удінезе – Парма – початок о 19:00

Інтер – Сассуоло – початок о 21:30

Рома приймала Торіно, зіткнувшись із труднощами вже зі старту. На 3-й хвилині Фальке вирвався на ударну позицію та запустив м'яч над поперечиною, а на 6-й травму отримав Ундер. Втім, "вовки" змогли перехопити ініціативу та вирватись уперед на 15-й хвилині зусиллями Дзаньйоло – він найшвидше розібрався при метушні в штрафному та розстріляв ворота. На 34-й же справи гостей стали кепськими: швидка атака Роми завершилась пенальті, який впевнено реалізував Коларов – 2:0. У другому таймі Торіно несподівано швидко повернувся у гру: на 51-й хвилині Рінкон завершив контру точним ударом з лінії штрафного, а на 67-й Ансальді зловив м'яч при відскоку та потужно пробив у лівий нижній кут метрів з 25-ти – 2:2. Втім, клас Роми дав про себе знати на 73-й: затяжна позиційна атака завершилась пасом Пеллегріні на Ель-Шаараві, а той з лівого краю карного майданчика впевнено переграв Сірігу – 3:2. Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Рома набрала 33 очки та піднялася у зону Ліги чемпіонів, хоча переслідувачі свій матч ще не зіграли. Торіно з 27 заліковими балами залишився дев'ятим.