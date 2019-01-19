Реал – Севілья: Модріч забиває після кривавого зіткнення, Соларі провчив уже двох зірок, суперник України розчаровував

Реал Мадрид обіграв Севілью у 20-му турі чемпіонаті Іспанії. Рахунок і огляд матчу Прімери 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера 2018/19, 20-й тур

Реал – Севілья – 2:0

Голи: Каземіро, 78, Модріч, 90+2

Гра, як і онлайн-трансляція Реал – Севілья на "Футбол 24" стартував о 17:15 за київським часом. У першому колі андалусійці розгромили вдома мадридців 3:0. Перед звітною зустріччю команди ділили 3-4 місця, набравши по 33 очки. Наздогнати лідера Барселону практично нереально – 10-очкова відстань. Однак у спину дихає Алавес, який відстає лише на бал, тому втрачати очки було не бажано жодному із нинішніх суперників.

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Під 70% володіння м'ячем і 3:0 за ударами. У перші 10 хвилин так і не скажеш, що грали команди з однаковою кількістю очок у таблиці. Реал відверто переважав, а Вінісіус мав забивати, але пробив у Вацліка, який не так давно допомагав збірній України здобути перемогу в Чехії. Юний бразилець, до слова, був ледь не найактивніший на старті зустрічі. Не гірший момент змарнували гості. Севілья у 3 паси пройшла зі своєї половини поля, Ескудеро увірвався майже у воротарський, однак пробив повз ближній кут.

З часом Реал збився на не надто загрозливі для андалусійців удари з-за меж штрафного. Статистика була, мабуть, єдиною річчю, в якій мадридці переважали суперника. На 58-й гру збадьорив найкращий гравець 2018-го року. Модріч, якому в першому таймі розбили до крові голову, сильним ударом зумів прошити Вацліка, однак поцілив у стійку. "Вершкові" нарешті увімкнули швидкий темп, але діяли поквапливо і метушливо. Вінісіус елегантно перекидав голкіпера – невлучна, проте бодай якась спроба проявити креатив.

Себальйос також влучив у каркас воріт. Дані класно приклався здалеку. Снаряд по дузі приземлився на поперечину. Саме дальній удар приніс Реалу успіх Каземіро могутнім пострілом поклав Вацліка на коліна. Голкіпер дотягнувся до м'яча, але тільки ще красивіше переправив того у дев'ятку власних воріт. Неймовірний голасо! Наприкінці гри Модріч вибіг на побачення з кіпером Севільї і впевнено переграв його. Реал набирає 22 з 30 можливих очок при Соларі та забирається на одноосібе 3-є місце. Solari en #LaLigaSantander:



22/30 puntos

10 partidos

7 victorias

1 empate

2 derrotas pic.twitter.com/6dXYO8KCjL — LaLiga (@LaLiga) 19 січня 2019 р.

Каземіро та Модріч вберегли Реал від провалу

Реал опинився на межі нового розчарування. Лише шалений гол Каземіро здалеку розкрив гру і допоміг Модрічу також відзначитись. Лука отримав найвищий бал від Whoscored (9,04). Хорвату не завадило зіткнення з Франко Васкесом, яке завершилось для лідера "вершкових" кривавими наслідками. Лука здійснив найбільше за матч ключових загострювальних пасів (4), виграв дві верхові дуелі та поступився лише Вінісіуса за кількістю вдалого дриблінгу (3 спроби) та заробив на собі 4 фоли (найкращий показник). Виграв 13 з 15 єдиноборств і забив тоді, коли було потрібно.

Каземіро відзначився напрочуд важливим взяттям воріт. Бернабеу вже зневірився побачити хоч якийсь гол, а бразильський опорник згадав свою найбільшу атакувальну зброю – тандерболти. Для нього це особливий гол. Перший у поточному сезоні Прімери. Коли Каземіро отримав серйозну травму, на перші позиції вирвався Маркос Льоренте. Він цілком міг би повторити долю деяких зірок, які втратили довіру тренера, але вчасно відповів на виклики.

Марсело став другою жертвою Соларі

Наставник Реала заслуговує на повагу бодай тим, що не визнає авторитетів і не зважає на старі заслуги. Спочатку Сантьяго заївся з Іско. Іспанець вирішив проявити свою зірковість, та в підсумку засів у глибокий запас. А згодом один із лідерів роздягальні Марсело після чергового провалу в обороні проти Сосьєдада вже 2 тижні не виходить на поле в чемпіонаті Іспанії. Щось немислиме для попередніх керманичів! На сайті Marca 60% читачів підтримали головного тренера, який вирішив провчити бразильського латераля. Хтось втрачає мотивацію, а клуб страждає через це втратою очок і титулів на рідній арені.

Авторитетне мадридське видання потролило Марсело, мовляв, вінгер Севільї Хесус Навас став єдиним у цей вечір, кому не вистачало титулованого бразильця. 22-річний Серхіо Регілон змусив Бернабеу забути про чергову зірку. Себальйос виграв майже все, що міг, в центрі поля і загострив гру дриблінгом та цікавими ідеями в атаці. Епдемія травм – не біда. У цьому Реал нагадує Динамо Хацкевича. Без гольової феєрії, нестабільно, але з небаченою довірою до місцевої молоді, яка намагається максимально віддячити клубу. Не умінням, так бажанням. І це працює.

Андре Сілва та Севілья – де ви, де?

Що робив екс-форвард Мілана на полі, залишилось загадкою. Так, Мачін зробив відверту ставку на оборонний стиль, але від цього 23-річного форварда збірної Португалії чекаєш більшого. Звісно, найбільше провалився атакувальний трикутник Севільї в центрі поля (Банега, вихованець Реала Сарабія та Васкес). Але й майбутній суперник збірної України розчарував. Андре Сілва забив лише 1 гол за 4 проведені матчі в новому році, хоча перед тим відзначився 7 разів у Прімері. Цікаво, що лише цей єдиний поєдинок Севілья і виграла, натомість програла тричі. Команда Мачіна забуксувала, не виграє вже понад місяць у Ла Лізі, але й конкуренти не кращі – на 4-е місце тепер сенсаційно зазіхає... Хетафе з екс-динамівцем Антунешем.