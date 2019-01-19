Вулверхемптон у надрезультативному матчі здолав Лестер: 23 тур АПЛ, матчі суботи

У напруженому матчі 23 туру АПЛ Вулверхемптон вирвав перемогу в Лестера. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 23 тур

Вулверхемптон – Лестер – 4:3

Голи: Хота, 4,64, 90+3, Беннетт, 13, – Грей, 47, Коаді, 51, (пен), Морган, 87

Борнмут – Вест Хем – початок матчу о 17:00

Ліверпуль – Крістал Пелас – початок матчу о 17:00

Манчестер Юнайтед – Брайтон – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Кардіфф – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Евертон – початок матчу о 17:00

Уотфорд – Бернлі – початок матчу о 17:00

Вулверхемптон дуже швидко не тільки відкрив рахунок, але й подвоїв свою перевагу. Спочатку Хота замкнув флангову передачу Моутінью, а трохи пізніше Жоау аситував Беннетту точною передачею з кутового. Однак по перерві Грей скоротив відставання, а вже за 4 хвилини Коаді зрізав м'яч у власні ворота. Хота знову вивів "вовків" вперед, але Морган знову зрівняв рахунок перед завершенням матчу. Здавалося, що все так і завершиться з рахунком 3:3, але Хота в компенсований час оформив хет-трик та приніс перемогу Вулверхемптону.

Завдяки цій перемозі Вулверхемптон набрав 32 очки та піднявся на 8 місце, обігнавши Лестер, який залишився дев'ятим.