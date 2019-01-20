Барселона не без труднощів перемогла Леганес – Кравець та Лунін провели матч у запасі

Заключний недільний матч 20-го туру іспанської Прімери завершився важкою перемогою Барселони над Леганесом.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Барселона – Леганес – 3:1

Голи: Дембеле, 32, Суарес, 71, Мессі, 90+2 – Брейтвейт, 57

Ернесто Вальверде на матч проти одного з аутсайдерів турнірної таблиці знову застосував ротацію, залишивши Лео Мессі (а також Відаля з Ракітічем) у запасі. На ході першого тайму це майже не позначилось: Леганес не мав жодного моменту біля воріт суперника, а Барселона повністю домінувала – хоча також створила не дуже багато.

Особливо виділявся Дембеле, який на фланзі, де грав конкурент Василя Кравця – Хонатан Сілва – виробляв усе, що заманеться, не соромлячись обігрувати по три захисника. Перший напівмомент після проходу до штрафного та небезпечного прострілу на Суареса зробив саме Усман, але в останню секунду одному із центрбеків вдалося трохи зрізати передачу вбік. Кілька ударів вдалися Суаресу після власних індивідуальних дій (штрафних, проходів) та закидань француза, але у першому таймі уругваєць точним не був. За справу довелося братися Дембеле: на 32-й хвилині він отримав передачу в центр від Аленьї, перевів м'яч наліво Альбі й сам же замкнув його простріл ударом у дотик з відскоком від штанги – 1:0!

У першому таймі це був останній небезпечний момент, хоча на 40-й хвилині Луїс Суарес претендував на пенальті. Уругваєць увірвався на лівий край штрафного та впав після мінімального контакту з Куельяром – втім, арбітр після консультацій з відеоасистентами вирішив не вбивати Леганес так рано.

На старті другого тайму нічого не змінилося – Дембеле продовжив накручувати захисників, а Леганес все так же оборонявся. Вже на 48-й хвилині Коутінью міг забити після красивої скидки п'яткою у виконанні Усмана, однак удар бразильця з лінії штрафного вийшов дуже неточним. Втім, після цього гострота біля воріт Леганеса зникла, що несподівано вилилось у гол гостей на 57-й хвилині: Ен-Несірі отримав довгий пас на хід по правому флангу та прострілив на лінію воротарського, а Мартін Брейтвейт спокійно замкнув – 1:1!

Після цього гра розкрилася. Вже через дві хвилини після голу Усман Дембеле пробив з лінії штрафного у сантиметрах від дальньої штанги, а в атаці у відповідь Брейтвейт почав прориватися сам-на-сам з Тер Штегеном – Барсу врятувало вчасне повернення та фол Серхі Роберто. На поле одразу ж вийшли Лео Мессі та Іван Ракітіч, однак вже через кілька хвилин атакувальна міць "блаугранас" зазнала втрат через прикру травму Дембеле, який потягнув м'яз на рівному місці. Здавалося, що у Леганеса буде шанс на нічию.

З виходом на поле Мессі Барселона заграла активніше. Зрештою, гол для господарів створив саме він, потужно пробивши метрів з 23-х у дев'ятку. Іван Куельяр у карколомному стрибку парирував цей постріл, однак на добиванні зіграв Луїс Суарес. Гол довго зараховували, адже уругваєць при ударі зачепив шипами руку голкіпера, але арбітри таки прийняли бік "блаугранас" – 2:1. На 79-й Суарес міг оформити і дубль, але його потужний постріл з класної позиції витягнув Куельяр. На 84-й шанс відігратись отримав і Леганес, однак Хонатан Сілва при замиканні передачі на дальню штангу з кількох метрів не влучив у ворота!

До основного часу гри через купу зупинок було додано цілих 7 хвилин. Леганес був налаштований вирвати нічию, з останніх сил пресингуючи та намагаючись вибігати у контратаки, але Барса занадто впевнено тримала м'яч. Зрештою, все завершилось третім голом господарів вже у компенсований час: Мессі на клаптику поля перед штрафним обігрався з Альбою та забив з центру штрафного, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

Барселона тепер має 46 очок, зберігаючи відрив від Атлетіко у 5 залікових балів. Леганес з 22 пунктами залишився на чотирнадцятій позиції в турнірній таблиці.