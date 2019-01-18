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Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм

23:34 10
Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм

В матчі 18 турі Бундесліги Баварія без пробем впоралась з Хоффенхаймом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 18 тур

Хоффенхайм – Баварія – 1:3

Голи: Шульц, 59 – Ґорецка, 34, 45+1, Лєвандовскі, 87

Баварія без проблем впоралась з Хоффенхаймом у сотому матчі Нагельсманна на чолі господарів. Ґорецка відкрив рахунок на 34 хвилині, а в компенсований час оформив дубль. Шульц скоротив відставання по перерві, однак останнє слово було за мюнхенцями, а саме за Лєвандовскі.

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 39 очок і залишилась на другій позиції, Хоффенхайм з 25 пунктами залишився на 7 позиції.

Німеччина18 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Баварія: П'ятниця 18 січня 2019

Хоффенхайм
Матч завершено
1 : 3
Баварія
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Теги
Хоффенхайм Хоффенхайм Хоффенхайм - Баварія Баварія Баварія Німеччина
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