Манчестер Сіті легко розгромив Хаддерсфілд: конкурент Зінченка вказує українцеві на двері

Манчестер Сіті обіграв на виїзді Хаддерсфілд у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 23-й тур

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:3

Голи: Даніло, 18, Стерлінг, 54, Сане, 56

Команда Хосепа Гвардіоли не мала права на помилку після божевільної перемоги Ліверпуля над Крістал Пелас. Чотири пункти відставання від лідера просто зобов'язують "містян" налаштовуватись на кожну гру, як на своєрідний фінал. Зважаючи на це, каталонський фахівець вирішив не гратись з вогнем та виставив бойовий склад проти останньої команди АПЛ. Втім у старті "містян" не обійшлося без деяких точкових змін порівняно з попередніми матчами. Отаменді підміняв Стоунза, а Гюндоган дозволив перевести подих Давіду Сілві. Один з лідерів команди у першому колі Бернарду також залишився на лавці. Натомість українець Олександр Зінченко навіть не потрапив у заявку на гру. Місце правого латераля посів Даніло, який сповна віддячив Пепу за довіру.

Ман Сіті створив перший небезпечний момент вже на 3-й хвилині. Агуеро, обігравшись зі Стерлінгом, не влучив у ворота з гострого кута. Після цього чемпіони Англії повністю заволоділи ігровою і територіальною перевагою, про що свідчить, зокрема, статистика володіння м'ячем станом на десяту хвилину – 20% проти 80%.

На 13-й хвилині арбітр Андре Марінер мав усі підстави призначати пенальті за фол господарів на Стерлінгу, однак проти зіркового вінгера, схоже, зіграла репутація симулянта. На повторі здалось, що це – стовідсоткова "позначка".

Підопічні Гвардіоли сумували недовго та вже через п'ять хвилин зуміли відкрити рахунок, хоча й не без фарту. Даніло смачно приклався до м'яча з-за меж карного, а той рикошетом від голови захисника потрапив у сітку. Ось таким курйозним чином Ман Сіті став першою командою топ-5 ліг Європи, яка забила 100 голів у всіх турнірах.

