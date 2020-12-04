Ковалівський колос вирішив попрощатися з двома своїми гравцями.

Колос підписав гравця молодіжної збірної Словенії

За обопільною згодою сторін команду покинули форвард Олександр Бондаренко та воротар Антон Яшков, повідомляє офіційний сайт "хліборобів". Варто додати, що обидва футболісти у цьому сезоні перебували в оренді – у Волині та Поліссі відповідно.

Нагадаємо, Бондаренко виступав за Колос з 2014 року і пройшов з командою шлях від аматорів до елітного дивізіону. Загалом зіграв за ковалівців 132 матчі, в яких забив 48 голів.

Яшков розпочав виступи за "хліборобів" у сезоні 2015/16 і був основним голкіпером команди з 2017 по 2019 роки. За Колос Антон провів 85 матчів у всіх турнірах, пройшовши шлях від Другої ліги до УПЛ.

До слова, у поточному сезоні команда Костишина після 11-ти турів набрала 16 очок і посідає п'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

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