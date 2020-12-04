Лестер не міг собі дозволити так програвати Зорі в матчі Ліги Європи, хоч і виставив резервний склад на багатьох позиціях. Принаймні в цьому переконані фанати "лисиць", а британські ЗМІ б'ють на сполох.

Історичний тріумф українського клубу на фоні пристойного суперника, – Sky

Зоря увійшла в тренд АПЛ, прибивши Лестер. Здолавши Вулверхемптон практично місяць тому, команда Роджерса вперше в сезоні очолила таблицю чемпіонату Англії, підвівши риску під 6-матчевою переможною серією. Утім, потіснити Тоттенхем та Ліверпуль вдалося ненадовго. Після паузи на поєдинки збірних "лисиці" зайшли у провальну серію: 3 поразки та нічия у всіх турнірах, відзначає Sky Sports. Натомість Зоря зробила, здавалось, немислиме – обіграла все ще одного з лідерів англійської Прем'єр-ліги. Це історичний дебютний тріумф луганського клубу над представником АПЛ. Адже раніше були 3 поразки і жодного забитого м'яча.

Зоря – Лестер: цінна перемога, яку не нівелює виліт з ЛЄ, солідність і несподівані герої, Скрипник вгадав зі всім

Українці підтвердили і виїзний тренд суперника. Лестер лише двічі за останні 14 матчів у гостях зміг вберегти ворота на замку. З іншого боку в поточному сезоні АПЛ Роджерс складав зброю лише в одному виїзному двобої – на полі Ліверпуля. Лідсу, Арсеналу, Манчестер Сіті та Вест Брому пощастило значно менше (0 очок на всіх) проти клубу, який небезпідставно мріє повернутися в ЛЧ. Так, це була команда без Варді, Шмайхеля, Тілеманса та Еванса, але загалом її склад містив безліч зірок – з потрійним камбеком імені Ндіді, Сьоюнджу та Перрейри, які входять у топ-5 найдорожчих футболістів Лестера. Нігерійський опорник, якого Sky називає "генералом півзахисту" і гравцем матчу, взагалі заслужив собі місце в основі на дуже важливий матч з Шеффілд Юнайтед, де вже не буде права дарувати очки.

Скрипник постояв за честь України – Зоря мала сенсаційні шанси в ЛЄ: секрет простий, а роти закривати рано

Журналісти вважають, що жоден гравець не провалився (бали між 6 і 7). Портал телеканалу відзначає розкішний старт Зорі, коли Лестера не було видно на полі, а захисник Сьоюнджу травмувався вже на 16 хвилині – не виключено, що через натиск команди Скрипника, який спровокував ранню перевтому. До 78 хвилини підопічні Роджерса не спромоглися бодай 1 раз влучити у площину воріт. Це вже потім почалося шоу сейвів Васіля. Вирішальний удар української команди застав зненацька гостей, приспаних власним домінуванням після перерви, особливо у фінальні чверть години. "Лисиці" втратили нагоду забезпечити собі 1 місце у групі, тож тепер повинні перемагати АЕК, якщо Брага здолає Зорю.

Daily Mail: Роджерс пережив жалюгідну ніч

Втрата не лише гарантованого першого місця, а й ключового центрбека. Чаглара Сьоюнджу дуже обережно підводили до повернення в основу, і тут таке. Громовий удар Юрченка в поперечину лише відтягнув вирок. Іранець Сайядманеш втер сіль у рану Лестера. "Жахлива продуктивність. Роджерс починає плавитися, як це було в Ліверпулі та Селтіку. Не хвилюйтеся, ми просто пройшли далі, тому відправили туди команду Б. Я не можу зрозуміти, як ми досі перебуваємо в топі таблиці. Погана тактика, поганий підбір виконавців, поганий аналіз суперника – дуже погано, куди не глянь. Без Варді нема кому забивати. Наше місце в таблиці дає нам хибні надії", – серед найбільш популярних коментарів на сайті. Виникає і дискусія про вбивчу ефективність Лестера, який з мізерної кількості моментів витискав максимум в АПЛ, і Роджерс робить навіть більше, ніж можна з цими футболістами. На це заперечують, що відразу 8 голів команда забила з пенальті, а 11 з гри – один із найнижчих показників у лізі.

Leicestershire Live: Вболівальники вважають цю поразку соромом

Три поразки за менш ніж 2 тижні. У фанатів Лестера здебільшого здають нерви, хоча є й такі, що захищають ротацію Роджерса зі ставкою на 36-річного захисника та гравців, яким потрібна ігрова практика чи поступове повернення після важких травм. "Три поразки поспіль, а ми мали виграти 2 з цих матчів. Ганебно. Потрібен меседж у Шеффілді. І знову трагічно. Виступи, за які соромно, тривають. Роджерс повинен змінити схему, інакше ми завершимо тим же, що в минулому сезоні". Нагадаємо, Лестер до карантинної паузи впевнено йшов на 3 місці з розкішними перспективами на Лігу чемпіонів. Однак після поновлення АПЛ у червні "лисиці" плавно опускалися вниз і фінішували тільки 5-ми. Тож не дивно, що тепер будь-яка чорна серія викликає привидів минулого і посилену тривогу.

"Важко дивитися на це: беззубо в нападі та безхребетно в захисті, нудно. Жахливо, не вистачає креативу в середній лінії. Поразка – звичка, яку ця команда ніяк не може здолати. Насправді соромно. Без бажання перемагати чи досягати успіху. Принаймні спробуйте наступного разу. Що сталося з плавним атакувальним футболом, від якого віяло свободою?" Що ж, Лестер – звісно, не виглядає зараз бездоганним навіть основою, але Зоря змусила команду Роджерса страждати, оголила захисні та атакувальні проблеми. Той же авторитетний BBC відзначає, що команда Скрипника (насамперед Кочергін, Циганікс та Юрченко) навантажила Ворда більше, ніж гості – луганського голкіпера.