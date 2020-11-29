"У нас було кілька чудових нагод, щоб відкрити рахунок. У Руха я взагалі нічого не побачив, щоб вони створювали якісь небезпечні моменти біля наших воріт.

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Вилучення зіграло свою роль. Проте ми старалися, і був хороший шанс, щоб відкрити рахунок. Нічийний результат закономірний", – цитує Шарана сайт ТК Футбол.

Зауважимо, після 11-ти турів Рух розташувався на дні з шістьма балами, не знаючи перемог у поточному сезоні УПЛ. Олександрія йде на 6 місці з 15-ма пунктами.

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