Шаран: Олександрія мала кілька чудових нагод – у Руха я взагалі нічого не побачив
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не надто задоволений результатом матчу з Рухом (0:0).
"У нас було кілька чудових нагод, щоб відкрити рахунок. У Руха я взагалі нічого не побачив, щоб вони створювали якісь небезпечні моменти біля наших воріт.
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Вилучення зіграло свою роль. Проте ми старалися, і був хороший шанс, щоб відкрити рахунок. Нічийний результат закономірний", – цитує Шарана сайт ТК Футбол.
Зауважимо, після 11-ти турів Рух розташувався на дні з шістьма балами, не знаючи перемог у поточному сезоні УПЛ. Олександрія йде на 6 місці з 15-ма пунктами.
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