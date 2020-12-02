Кубок України 2020/21, 1/8 фіналу

Верес – Маріуполь – 1:0

Гол: Гегедош, 68

ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – 0:5

Голи: Сафронов, 24, Назаренко, 46, 53, Довбик, 72 (пен), Когут, 90+3

Нива Вінниця – Колос – 0:4

Голи: Оріховський, 40, 67, Костишин, 83 (пен), Коваль, 90+4

Агробізнес – Ворскла: початок о 14:00

Олександрія – Минай – початок о 16:30

Десна – Зоря – матч пройде 16 грудня

Верес у Млинові зустрічався з Маріуполем. Обидві команди в першому таймі мали кілька хороших шансів забити, але рахунок до перерви так і не був відкритим. Лише по перерві команда Юрія Вірта змогла вразити ворота гостей – Гегедош ударом зі штрафного пробив Гальчука (не обійшлося без рикошету від стінки). Цей гол став єдиним – Верес крокує в 1/4 фіналу.

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ВПК-Агро та СК Дніпро-1 з'ясовували сильнішого в дербі Дніпропетровської області. Підопічні Йовічевіча довели свій статус фаворита в середині першого тайму. Після подачі з кутового Олександр Сафронов найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику, пробивши через себе. Такого голкіпер не чекав – 0:1. У другому таймі СК Дніпро-1 розірвав представника Першої ліги, забивши ще 4 голи. Дубль оформив Назаренко, а по голу забили Коваль та Довбик (з пенальті).

Ще один представник УПЛ – Колос – гостював у вінницької Ниви. В першій половині гри команда Костишина мала кілька моментів. Рятував як голкіпер Ниви, так і каркас воріт, але ще до перерви фаворит все ж забив. На 40-й хвилині Павло Оріховський у стилі Коноплянки змістився з лівого флангу в центр та обвідним ударом вразив дальній кут. Тут вже кіпер був безсилим. По перерві Колос відзначився ще тричі – Оріховський ударом головою оформив дубль, а Денис Костишин реалізував пенальті. Вже у компенсований час Коваль поставив крапку.

Таким чином, команди-переможці приєдналися до Шахтаря і Динамо, які розпочинають боротьбу в Кубку України лише з наступної стадії. Останнього учасника 1/4 фіналу визначать Десна і Зоря, які зіграють 16 грудня. Чвертьфінальні поєдинки пройдуть вже наступного року.

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