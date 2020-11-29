"З повагою ставимося до Олександрії, але ми по грі повинні були перемагати. Нам необхідно додавати. Ми не можемо забити гол ні в більшості, ні в рівних складах. Над цим потрібно працювати.

Олександрія – Рух – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми помиляємося в простих ситуаціях, а з цього складається весь результат. Він для нас зараз дуже важливий", – сказав Федорчук у коментарі Футбол News.

Зауважимо, після 11-ти турів Рух розташувався на дні з шістьма балами, не знаючи перемог у поточному сезоні УПЛ. Олександрія йде на 6 місці з 15-ма пунктами.

Рух у більшості розписав нічию з Олександрією – львів'яни не перемогли в 11-му матчі поспіль