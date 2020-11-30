"Я відразу всі ці гроші відклав. Зараз ось пограв в УПЛ, "нашкріб" ще якісь гроші. І купив батькам квартиру в Києві. Постійно "моталися" по орендованих квартирах.

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Ситуація в Донецьку змусила переїхати. Мама півтора року жила у Волгограді, потім у Харкові років три, а зараз вже півроку-рік живемо в Києві. Ось і вирішили. Запитав, який їм подобається район. Вони відповіли, що десь на лівому березі, де Русанівська набережна. А мені за великим рахунком нічого і не треба. Я то там, то сям. Ніхто не знає, де я завтра опинюся. Можу взимку за кордон виїхати", – сказав Конопля для FootballHub.

Нагадаємо, Десна орендувала 21-річного захисника у Шахтаря. У нинішньому сезоні УПЛ Юхим провів 8 матчів та відзначився асистом.

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