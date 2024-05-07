АПЛ влаштувала географічний конкурс серед представників усіх 20 клубів. Потрібно було правильно наклеїти емблему кожної команди на карту Великої Британії.

"Ти – лайняний Ярмоленко": Мудрику дісталось від фанатів Вест Хема – відео

Челсі делегував Мудрика, але виступ українця важко назвати успішним. Михайло вгадав розташування всього трьох клубів (Ньюкасл, Ліверпуль та Евертон), посівши останнє місце. Мудрик розгубився навіть з власним Челсі, відправивши лондонців у Лутон.

Головними "географами" ліги виступили Кріс Річардс (Крістал Пелас) та Харрі Вілсон (Фулхем) – максимальні 20 з 20 клубів!

Челсі зім'яв Вест Хем і обійшов МЮ – Мудрик віддав передасист, створив пачку моментів, хет-трик поперечин, шоу Джексона

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