Мудрик провалився у географічному конкурсі АПЛ – українець "вигнав" Челсі з Лондона і посів останнє місце
Михайло Мудрик за півтора року в Челсі вирішив не обтяжувати себе вивченням місцевої географії.
АПЛ влаштувала географічний конкурс серед представників усіх 20 клубів. Потрібно було правильно наклеїти емблему кожної команди на карту Великої Британії.
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Челсі делегував Мудрика, але виступ українця важко назвати успішним. Михайло вгадав розташування всього трьох клубів (Ньюкасл, Ліверпуль та Евертон), посівши останнє місце. Мудрик розгубився навіть з власним Челсі, відправивши лондонців у Лутон.
Головними "географами" ліги виступили Кріс Річардс (Крістал Пелас) та Харрі Вілсон (Фулхем) – максимальні 20 з 20 клубів!
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