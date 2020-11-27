Іранець в рамках проекту Бомбардир відвідав Чорнобиль, кадри з якого і досі змушують здригнутися від радіаційної катастрофи 1986 року.

Шампанське в кубку, подарункові Волги і трагедія Чорнобиля – екс-зірка Динамо пригадав "золотий" 1986 рік

Посеред пустки і холоду Шахабу довелося демонструвати свої футбольні навички. Повторити культові удари Роналдінью в поперечину не вдалося, а от зі швидкістю все було гаразд – ведучий Роман Бебех порівняв 25-річного нападника з реактивним Кіліаном Мбаппе.

Додамо, що саме Шахаб наразі очолює бомбардирські перегони УПЛ – 5 голів та 2 асисти у 9 матчах (у Кулача з Ворскли 5+0).

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